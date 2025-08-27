L’alberg de la platja de Piles, premi pel seu compromís social
La distinció acredita la seua contribució a la sostenibilitat ambiental i el seu compromís amb els col·lectius desfavorits
El director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i president de la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils (REAJ), Vicent Ripoll, ha entregat el Segell Compromís REAJ als albergs juvenils Mar i Vent de Piles i Argentina de Benicàssim, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
Estos dos nous allotjaments juvenils amb Segell Compromís REAJ se sumen als que ja el tenien, la Marina de Teulada-Moraira i Serra Mariola de Muro de Alcoy, amb la qual cosa, en la xarxa de set albergs juvenils de l’IVAJ, n’hi ha quatre amb esta distinció.
El Segell Compromís REAJ és un distintiu de qualitat, atorgat per la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils (REAJ), que certifica l’excel·lència de les instal·lacions dels albergs i reconeix la seua contribució a la sostenibilitat mediambiental i el seu compromís social, al facilitar l’accés als col·lectius més desfavorits.
Referent a això, Vicent Ripoll ha destacat que “es tracta d’un merescut reconeixement a la trajectòria i l’aportació social que fan estes instal·lacions a la societat valenciana en general i als jóvens en particular”.
Així mateix, ha assenyalat que “l’excel·lència i la qualitat de la xarxa d’albergs juvenils a la Comunitat Valenciana és un fet indiscutible i, juntament amb els albergs juvenils de titularitat privada, volem continuar treballant per a ser un referent a Espanya i a Europa en matèria de recursos i servicis per a la joventut”.
L’entrega ha tingut lloc en l’alberg juvenil Argentina de Benicàssim, últim alberg a obtindre el citat segell. A l’acte han assistit el gerent de REAJ, Sergio Montoya, el personal directiu dels albergs i els directors territorials de l’IVAJ de Castelló i Alacant.
Per a obtindre el segell ha calgut fer una auditoria interna a fi de comprovar el compliment dels estàndards recomanats per a donar un servici excel·lent, que ha portat a avaluar exhaustivament les mesures necessàries per a aconseguir una millora dels servicis i de les instal·lacions.
El distintiu certifica que un alberg complix els estàndards que proven l’excel·lència de la instal·lació i garantix que tant estes com els servicis que presten es duen a terme amb un alt grau de qualitat. Tot això encaminat a la fidelització d’usuaris i a l’increment dels nivells de valoració i confiança per part de la ciutadania.
La Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils, juntament amb les tres residències d’estudiants dependents de l’Institut Valencià de la Joventut i els dos campaments juvenils, Navalón i Jaume I, situats en els municipis d’Enguera i Alcossebre respectivament, conformen una xarxa d’espais al servici de la joventut, gestionats des d’una perspectiva de contribució a la sostenibilitat mediambiental, d’integració en el territori i de cohesió social, al facilitar l’accés a col·lectius més desfavorits a través de preus públics i convocatòries específiques dirigides a entitats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- Jorge Rodríguez corteja Mónica Oltra per a ser candidata dels municipalistes a l’alcaldia
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- Commoció a Llutxent per la mort d’un jove del poble en un accident laboral a Pinet
- Alarma al Vedat de Torrent per un incendi
- Aemet anuncia pluges i graníssol en bona part de la Comunitat Valenciana este cap de setmana
- Tallada per complet l’A-7 a Picassent després de bolcar un camió