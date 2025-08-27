L’AVL sobre els recursos de la Diputació: “Ho agraïm, però la solució és un pressupost just”
La secretària de l’AVL, Immaculada Cerdà, agraïx els recursos de la Diputació provincial, perquè la retallada que va deixar els seus comptes en 50.000 euros “feia inviable fer qualsevol cosa”
El primer que es veu quan s’entra en la web de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) és un bàner del IV Premi Carme Miquel per a centres educatius. Sobre l’anunci hi ha creuada una franja roja que diu: “Desconvocat per causes pressupostàries”. És una de les accions previstes i programades —quasi totes— que l’AVL no podrà celebrar enguany per la retallada que el Consell del PP ha fet al seu pressupost. Amb una partida de gastos corrents de només 50.000 euros, la institució veia “inviable” fer “qualsevol actuació”, i, en este sentit, el protocol acordat amb les àrees de la Diputació de València que gestiona Ens Uneix, que preveu uns 200.000 euros perquè l’AVL puga executar activitats de promoció del valencià, els ha arribat com un baló d’oxigen. L’acadèmica i secretària de la institució, Immaculada Cerdà, agraïx l’ajuda a l’AVL en forma de recursos de la Diputació provincial, últim reducte institucional de promoció de l’activitat d’este òrgan estatutari. Però, això sí, sap que no és la solució definitiva. “La solució és un pressupost just. Encara que agraïm moltíssim estos recursos, són un pegat”, afirma.
“Objectivament, la retallada que se’ns va aplicar feia inviable qualsevol actuació”, lamenta Cerdà, que recorda que, entre altres coses, el finançament de l’ens es va reduir en 200.000 euros en el gasto de personal per a transferir-lo a Lo Rat Penat per a rehabilitar la seua seu. Entre unes coses i altres, l’Acadèmia es va quedar, en el seu capítol de gastos corrents, només amb 50.000 euros, que li permeten pagar els salaris dels treballadors, però res més. “Ni el rebut de llum”, especifica l’acadèmica. Ni pensar a editar llibres, convocar premis, elaborar materials didàctics o muntar exposicions.
Una relació “fluida” i a vegades “molt bona” amb la Diputació
No és el primer acord al qual arriba l’AVL amb la corporació provincial. “Sense este protocol ja estàvem treballant de manera fluida”, assegura Cerdà, que es remunta al primer curs subvencionat per l’AVL i organitzat per la Diputació en 2005 com a exemple de bona relació. “Hem tingut una col·laboració fluida i, fins i tot, en moments determinats, molt bona”, assegura.
Eixa bona relació s’ha materialitzat al llarg dels anys en iniciatives conjuntes i treball pagat “a mitges”, com la sèrie de còmics o les publicacions en la Institució Alfons el Magnànim d’obres de l’escriptor de l’any marcat per l’Acadèmia. Fins i tot enguany, quan el PP en el Consell ha buidat de recursos la institució, la col·laboració persistix: el Vocabulari d’Enguera i de la Canal de Navarrés es va presentar en la Beneficència —dependent de la corporació— i el MuVIM va acollir una exposició sobre Maria Beneyto, autora de l’any per a l’Acadèmia. Però ara eixe fluir s’intensifica amb més recursos en un moment en què la Diputació és l’única administració que dona suport econòmic a l’AVL.
“No podíem pagar la impressió ni la maquetació”
“Quedant-nos amb el que ens hem quedat, des de la corporació de seguida van dir que els diners que es van llevar des de la Generalitat farien perquè es reberen per la Diputació, però sabem que això no pot ser”, explica Immaculada Cerdà. Però el que sí que ha pogut ser és donar un baló d’oxigen a l’Acadèmia perquè puga continuar fent activitats ja programades. “Són coses que abans podíem fer fabulosament en anys anteriors; abans anàvem a mitges econòmicament i ara hem demanat a la Diputació que assumisca totalment la part econòmica”, detalla Cerdà. La part acadèmica o de creació de continguts serà a càrrec de l’AVL. “El que no podíem era pagar la impressió, ni la maquetació, per exemple”.
En concret, eixos 200.000 euros servirien per a finançar activitats com la reimpressió de còmics per a públic infantil i juvenil, algunes activitats de l’Escriptor de l’Any (la iniciativa més important de l’AVL per al foment del valencià, que en 2026 homenatja el periodista Almela i Vives) o projectes nous per a donar més presència al valencià en camps com les arts escèniques i, en concret, portant a escoles i instituts espectacles de música, teatre o contacontes.
El problema territorial
És una quantitat suficient? Cerdà assegura que el que és clar és “que tota ajuda és benvinguda”, i es mostra agraïda, però admet que “no deixa de ser una cosa molt trista” ser ignorats pels qui han de proveir-los de fons, la Generalitat. “Agraïm moltíssim la bona disposició, tant d’Ens Uneix com de Mompó, però això no deixa de ser un pegat”, afirma. “El que seria una solució és que es respectaren els pressupostos de la institució”, afig.
A això se suma el limitat àmbit territorial d’acció dels fons provincials. Fora dels límits de València, tot és erm per a l’AVL, perquè la Diputació de València es mostra col·laborativa, però no les de Castelló i Alacant. Cerdà posa l’exemple de l’escriptor de l’any 2026: Almela i Vives. “Està més vinculat a la ciutat de València, però també bastant a Vinaròs, i ens agradaria portar l’exposició itinerant allí, però excedix els límits de la Diputació de València”, detalla l’acadèmica. És un treball de vertebració que sí que podrien fer si la Generalitat els proveïra d’un finançament just.
Des de la Generalitat no entren a valorar este acord entre la Diputació i l’AVL. Encara que el pressupost de l’Acadèmia no depén de la Conselleria d’Educació, al tractar-se d’un òrgan estatutari, sí que destaquen que en els comptes del departament que dirigix José Antonio Rovira “es mantenen les línies de subvenció per a la promoció del valencià en els diferents àmbits socials, així com els convenis amb les diferents entitats d’iniciativa social que participen en la promoció del multilingüisme, amb les organitzacions o entitats que requerixen ajuda econòmica per a este fi”. Com a projectes i accions concretes, es limiten a assenyalar que en este any 2025, com a novetat, es destinen 1,3 milions d’euros per a subvencionar la fundació privada Valgrai, amb l’objectiu de finançar projectes basats en intel·ligència artificial en el foment del valencià.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- Jorge Rodríguez corteja Mónica Oltra per a ser candidata dels municipalistes a l’alcaldia
- L’últim dia d’onada de calor deixa 27 conats i un incendi actiu a la C. Valenciana
- Commoció a Llutxent per la mort d’un jove del poble en un accident laboral a Pinet
- Alarma al Vedat de Torrent per un incendi
- Aemet anuncia pluges i graníssol en bona part de la Comunitat Valenciana este cap de setmana
- Tallada per complet l’A-7 a Picassent després de bolcar un camió