Les xifres dels incendis: 35.656 evacuats, 50 detinguts i 135 persones investigades
Virginia Barcones s’ha negat a respondre sobre les crítiques del Partit Popular
Virginia Barcones, directora general de Protecció Civil, ha donat compte, en roda de premsa, de les noves xifres actualitzades que llancen els incendis a Espanya, en una jornada en la qual s’han reavivat alguns dels focus, especialment els localitzats a Castella i Lleó, però també a Galícia i Astúries.
En este balanç ha explicat que ja s’han practicat 50 detencions per, presumptament, haver provocat estos incendis, A més, ha esmentat que hi ha 135 persones investigades més.
En la jornada del 26 d’agost es van dur a terme 82 evacuacions de persones procedents de diversos pobles d’Astúries i Lleó, les regions en les quals més han empitjorat els pronòstics dels incendis des de l’inici d’esta setmana fins ara. Amb estes són ja 35.656 les persones evacuades per culpa del foc en el transcurs de l’estiu.
294 vies afectades
També s’ha referit a les carreteres que seguixen tallades pels incendis: hi ha en total 294 vies afectades, segons la DGT, 55 de les quals són considerades vies principals. Castella i Lleó és la comunitat autònoma amb més vies afectades, amb 92. Galícia és la segona, amb 73. La resta es repartixen entre Astúries i Extremadura.
Encara que s’han declarat nous incendis i alguns dels ja existents s’han tornat a complicar, alguns dels components dels contingents internacionals que han col·laborat en l’extinció d’incendis ja s’han posat en marxa per a tornar als seus països d’origen. És el que ha succeït amb els equips procedents d’Alemanya (66 bombers) i els de Romania, que hui mateix partiran de tornada a Bucarest amb avió des de Galícia.
Barcones ha comptabilitzat 41 activacions d’alertes, huit de les quals continuen vigents. I s’ha referit als procediments necessaris per a sol·licitar ajudes per les persones afectades, “que es poden sol·licitar des de l’endemà del final de la catàstrofe. Està vigent el 307/2005, que oferix ajudes per defunció, danys en vivendes i estris personals, comunitats de propietaris o establiments comercials”.
També ha sigut qüestionada per les constants crítiques sobre el seu treball procedents del Partit Popular, a la qual cosa ha rebutjat respondre i s’ha limitat a contestar que “jo estic fent el meu treball”.
