La patronal comarcal aposta per l’“excel·lència” en els polígons de Sagunt
Asecam establix els seus objectius per als pròxims mesos, entre els quals destaca el foment d’entitats de gestió i modernització en les àrees empresarials
L’Associació Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) no descansa. En un dels seus millors moments, la patronal presidida per Cristina Plumed no es conforma i té al davant “reptes importants” que vol afrontar com més prompte millor. Un dels més immediats, que “començarem enguany”, és la promoció d’entitats de gestió i modernització (EGM) perquè els polígons empresarials de Sagunt s’autogestionen, a l’estil del que perseguix fer des de fa temps, amb avanços recents, Espais Econòmics Empresarials amb Parc Sagunt.
L’objectiu, segons confessen des d’Asecam, és que estes àrees industrials “puguen aconseguir l’excel·lència” en els seus servicis. Amb els primers passos ideats per a millorar el polígon Sepes, la patronal comarcal ha demanat una subvenció que, en cas de ser concedida, permetria sufragar la mitat de la inversió prevista, mentres que la resta l’aportarà el col·lectiu mateix.
Referent a això, Plumed precisa que “sempre som prudents en la sol·licitud d’ajudes. Les demanem per a accions reals que s’executen al 100 %, però que es completen amb aportacions pròpies i de les nostres empreses o d’altres entitats vinculades”. Però, a més, “mai incorrem en cap gasto que no puguem assumir pels nostres mitjans, de manera que les accions sempre tinguen sentit amb els nostres objectius per a, d’esta manera, no córrer riscos innecessaris”.
Agent d’innovació
Des d’Asecam afigen que les principals vies de finançament públiques li arriben des de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. Una de les més fructíferes al llarg del temps, que es va originar en l’antiga Agència Valenciana d’Innovació (AVI) i que ara està lligada a l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (Ivace), permet a la patronal del Camp de Morvedre comptar des de fa quatre anys amb una agent d’innovació.
Esta figura “ens ha permés com a associació, però també a les nostres empreses, identificar i assumir reptes en este camp que, sens dubte, propicien el creixement”, assenyala Plumed en declaracions a Levante-EMV.
Poc més de 60.000 euros
La subvenció més recent procedix del programa autonòmic per a associacions empresarials territorials industrials. Amb una aportació del Consell que enguany supera lleugerament els 60.000 euros, sobre una inversió per damunt dels 86.200 euros, Asecam desenrotlla per esta via activitats per a l’impuls industrial, atén les necessitats d’este sector econòmic i, fins i tot, procura anticipar-se a estes.
En concret, esta ajuda s’utilitza per a realitzar accions del Fòrum Asecam de Sostenibilitat Ambiental, amb un capítol en concret per a l’Oficina de Simbiosi Industrial (OFASI), en la qual treballa en col·laboració amb l’Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (Aidimme). També hi ha iniciatives de responsabilitat social corporativa i hi ha previstes accions de visibilització de l’ocupació industrial entre alumnat i professorat de la comarca, que “ens semblen fonamentals en resposta a la preocupant falta de perfils professionals”, assenyalen des d’Asecam. Esta subvenció també dona per a celebrar una trobada amb les associacions territorials industrials de la resta de la Comunitat Valenciana, que ja s’ha fet altres anys a Ibi, Gandia i Ontinyent.
Congrés
Un altre fi d’esta ajuda és el Congrés del Corredor Cantàbric Mediterrani, que tindrà lloc a Sagunt el mes d’octubre, amb la col·laboració de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).
