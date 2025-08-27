Llevant UE
Ryan: “Tinc encara fam i vull ajudar el Llevant en el repte de la permanència”
El porter australià està tremendament il·lusionat amb el desafiament de defendre la porteria d’Orriols en Primera Divisió
SUPER ha parlat amb Matt Ryan, nou porter del Llevant UE, a la seua arribada a València. L’australià de 33 anys estava lliure després del seu pas pel Lens i la Roma i ara s’ha unit al projecte granota amb el repte principal de deixar el club en Primera Divisió.
“Estic molt content, molt feliç, el projecte del Llevant m’il·lusiona. Sé molt bé de l’èxit de l’any passat amb l’ascens a la Lliga, i ara arribe amb la intenció de col·laborar al màxim amb els companys”, ha comentat el porter a les portes de l’hotel en el qual descansarà estos primers dies en la ciutat.
Ryan ha hagut de viure un “estiu llarg” en la busca d’una destinació que el convencera. El Llevant ha satisfet les seues aspiracions i, a més, torna a València, una ciutat que coneix perfectament del seu pas pel València CF en les campanyes 2015/16 i 16/17. “Es requerix molta paciència en este mercat, per això tenia moltes ganes d’estar ací; estic content que esta època sense equip s’haja acabat, amb ganes de començar i ajudar l’equip”, ha afegit.
“Estic ací per a intentar ajudar els companys, siga de la posició que siga, a aconseguir l’objectiu de la permanència. Eixe és el repte, i, pel que s’ha vist en els dos primers partits, hi ha oportunitats d’aconseguir-ho; jo vull aportar el que tinc perquè així siga”, comenta l’australià.
Què pot aportar-li Ryan al Llevant? “Tinc una bona trajectòria i molta experiència. Competiré per a ajudar i crear un ambient bo, d’èxit. Vinc amb molta fam encara, estic amb moltes ganes d’iniciar el treball”, ha assenyalat el porter, que també va defendre la porteria de la Reial Societat en el curs 21/21, encara que només va disputar tres partits de Lliga. Amb el València, en dos anys, en van ser un total de deu en la competició mare del futbol espanyol.
“Necessitarem el suport dels aficionats”
Preguntat per l’afició, Ryan ha indicat: “Gràcies per la benvinguda, òbviament als seguidors els necessitarem. Hi ha ganes de veure’ls en l’estadi i guanyar el màxim de partits possible, tant allí com fora de casa”, ha conclòs.
