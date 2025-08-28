La climatización nueva llega tras varias olas de calor al Mercado de Algirós

En un verano de intenso calor, donde las denuncias sobre las deficiencias en la climatización de los mercados municipales, empezando por el emblemático y turístico Mercado Central, los nuevos aparatos de refrigeración empiezan a llegar a los recintos donde ya estaba previsto renovar los aparatos de aire acondiconado. Uno de ellos es el Mercado de Algirós, donde ya se están instalando los aparatos de climatización que mejorarán la temperatura y el aprovechamiento energético del espacio municipal. Las obras, que mantienen cerrado el mercado durante el mes de agosto, permitirá a los vendedores y vendedoras y a la clientela disfrutar de unas instalaciones más modernas, sostenibles y confortables, harán más agradable la experiencia de compra y mejorarán las condiciones de las personas que trabajan.

En total, se han invertido en el Mercado de Algirós 1,2 millones de euros para cambiar la eficiencia energética del espacio, mejorar la temperatura interior en 40.000 frigorías, sustituir las luminarias convencionales por tecnología led, reducir el gasto energético y aumentar la durabilidad de la iluminación. También se sustituirán las ventanas para conseguir un mejor aislamiento térmico y acústico.

Igualmente está previsto, una vez finalizada la intervención climática, pintar la fachada y las zonas interiores. Estas mejoras forman parte de un plan global de 5,1 millones de euros que el Ayuntamiento destinará para renovar los principales mercados municipales de la ciudad, entre ellos el Mercado de Torrefiel, el Mercado de Russafa y en el Mercado de Rojas Clemente.

Más podría tardar la renovación del sistema de climatización del Mercado Central, donde todavía se siguen soportando altas temperaturas en el interior. Como informó Levante-EM, el presupuesto municipal del Ayuntamiento de València de 2024 incluía una partida para la “redacción del proyecto de renovación de los equipos de climatización del Mercat Central para mejorar su funcionalidad y rendimiento energético” que estaba previsto licitar a finales de ese mismo año y que finalmente no salió a contratación. La concejalía de Comercio y Mercados que dirige Santiago Ballester maneja un estudio previo de soluciones para rebajar las altas temperaturas del mercado que contempla recuperar la ventilación natural de la cúpula, eliminando la plataforma metálica central.