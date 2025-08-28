La Comissió Europea obri la porta a l’ús de drons en l’agricultura
La mesura pot ser clau per al sector arrosser valencià, segons Compromís
La Comissió Europea ha confirmat que treballa en una proposta legislativa per a flexibilitzar la normativa que impedix l’ús de drons en els tractaments fitosanitaris, una mesura que podria suposar un canvi de rumb decisiu per al sector arrosser valencià, segons ha informat hui Compromís en un comunicat.
La decisió arriba poques setmanes després que l’eurodiputat de la formació valencianista, Vicent Marzà, plantejara en el Parlament Europeu la necessitat de revisar la interpretació restrictiva de la Directiva 2009/128/CE, que fins ara equiparava els drons a l’aviació tradicional i impedia el seu desplegament en el camp valencià.
En la seua contestació oficial, la Comissió Europea “dona la raó al castellonenc i reconeix que els drons poden exercir un paper clau en l’agricultura de precisió, ja que permeten reduir el consum d’aigua, fertilitzants i fitosanitaris, al mateix temps que minimitzen la deriva i milloren la seguretat dels agricultors. L’executiu comunitari anuncia que prepara una modificació de l’article 9 de la Directiva 2009/128/CE perquè, baix determinades condicions, no siga necessari sol·licitar autoritzacions individuals per a cada aplicació aèria amb drons”.
Precisió
“És una gran notícia per al nostre sector arrosser i per a tota l’agricultura de precisió a Europa. Després d’anys de reivindicacions, la Comissió fa un pas en la bona direcció i reconeix el que els agricultors valencians ja havien demostrat sobre el terreny: que els drons són una ferramenta més sostenible, eficient i segura”, ha assenyalat Vicent Marzà en la citada nota.
L’eurodiputat recorda que en la seua visita a la cooperativa de Sueca, a finals de juny, els productors van reclamar solucions per a superar les traves burocràtiques que impedien aplicar estes innovacions en l’arrossar de l’Albufera, malgrat haver invertit en formació i equips d’última generació. “El mèrit és dels agricultors, que han sabut anticipar-se i apostar per la innovació. Des d’Europa continuarem acompanyant-los perquè tinguen un marc normatiu just, que no penalitze a qui vol produir millor i de manera més sostenible”, ha afegit Marzà.
Reducció
La Unió Llauradora ha destacat recentment que l’ús de drons ha permés reduir fins a un 90 % el consum d’aigua en els tractaments, a més de disminuir l’aplicació de plaguicides, alineant-se amb els objectius del Pacte Verd i l’estratègia “De la granja a la taula”. Amb este pas, la Comissió Europea “obri un debat que podria traduir-se en un nou marc normatiu més favorable per a la modernització del sector agrari, en què els productors valencians, pioners en l’ús de drons, han situat de nou les seues reivindicacions en el centre de l’agenda europea”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Jorge Rodríguez corteja Mónica Oltra per a ser candidata dels municipalistes a l’alcaldia
- Commoció a Llutxent per la mort d’un jove del poble en un accident laboral a Pinet
- Aemet anuncia pluges i graníssol en bona part de la Comunitat Valenciana este cap de setmana
- Tallada per complet l’A-7 a Picassent després de bolcar un camió
- Més de 300 escriptors valencians ixen en defensa de l’AVL
- Abandó en el Jardí del Túria: jocs infantils tancats i arbratge i llacs en mal estat
- Els veïns exigixen atenció social i sanitària per a l’assentament de Ciutat Vella