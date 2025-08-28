Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els ajuntaments amb clavegueram danyat per la dana podran demanar la reparació a Vaersa fins al pròxim 15 de setembre

La Conselleria de Medi Ambient ha activat el mecanisme perquè Vaersa puga contractar d’emergència projectes i direccions d’obres de les infraestructures afectades per a minimitzar, en el mínim temps possible, els efectes davant d’eventuals pluges intenses

El termini estarà obert les dos pròximes setmanes

El termini estarà obert les dos pròximes setmanes / GVA

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha remés una circular als ajuntaments que van vore afectats els seus sistemes de clavegueram després de les riuades del 29 d’octubre, en la qual informa de la possibilitat d’utilitzar l’Instrument autonòmic de resposta, atenció i reconstrucció enfront de la dana, per a la reparació d’estes infraestructures essencials

Fins al 15 de setembre

En l’escrit, la Conselleria detalla que, per a accelerar la tramitació i l’execució de les actuacions de rehabilitació del clavegueram, els ajuntaments tenen de termini fins al 15 de setembre, màximament davant de la possibilitat d’episodis de fortes pluges en els pròxims mesos, sempre després de declarar l’emergència de les actuacions.

Els ajuntaments interessats a acollir-se a este mecanisme podran dirigir-se, abans del 15 de setembre, a Vaersa, amb l’objectiu de formalitzar el preceptiu encàrrec que permeta a l’empresa pública assumir estos treballs. La Generalitat oferix, així, als municipis este tràmit per a realitzar la gestió, atenció, coordinació i suport material d’aquelles mesures que siguen necessàries per a la urgent reparació de la xarxa de clavegueram. 

Los sistemas de alcantarillado empiezan a colapsar en algunos municipios afectados.

Imatge d’arxiu d’un clavegueram després de la dana / Daniel Tortajada

Agilitzar obres necessàries

Amb estes mesures, el Govern valencià facilita una ferramenta per a tractar d’agilitzar les obres necessàries a fi de minimitzar els riscos que poden comportar possibles episodis d’intenses pluges després del període estival.

L’Instrument autonòmic de resposta, atenció i reconstrucció enfront de la dana es va crear mitjançant la disposició addicional quarta del Decret llei 11/2024, de 12 de novembre, del Consell, pel qual s’adopten mesures administratives i economicopressupostàries per a facilitar la resposta de la Generalitat a conseqüència de la dana patida per la Comunitat Valenciana els dies 28 i 29 d’octubre de 2024.

