Els ajuntaments amb clavegueram danyat per la dana podran demanar la reparació a Vaersa fins al pròxim 15 de setembre
La Conselleria de Medi Ambient ha activat el mecanisme perquè Vaersa puga contractar d’emergència projectes i direccions d’obres de les infraestructures afectades per a minimitzar, en el mínim temps possible, els efectes davant d’eventuals pluges intenses
LEVANTE-EMV
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha remés una circular als ajuntaments que van vore afectats els seus sistemes de clavegueram després de les riuades del 29 d’octubre, en la qual informa de la possibilitat d’utilitzar l’Instrument autonòmic de resposta, atenció i reconstrucció enfront de la dana, per a la reparació d’estes infraestructures essencials.
Fins al 15 de setembre
En l’escrit, la Conselleria detalla que, per a accelerar la tramitació i l’execució de les actuacions de rehabilitació del clavegueram, els ajuntaments tenen de termini fins al 15 de setembre, màximament davant de la possibilitat d’episodis de fortes pluges en els pròxims mesos, sempre després de declarar l’emergència de les actuacions.
Els ajuntaments interessats a acollir-se a este mecanisme podran dirigir-se, abans del 15 de setembre, a Vaersa, amb l’objectiu de formalitzar el preceptiu encàrrec que permeta a l’empresa pública assumir estos treballs. La Generalitat oferix, així, als municipis este tràmit per a realitzar la gestió, atenció, coordinació i suport material d’aquelles mesures que siguen necessàries per a la urgent reparació de la xarxa de clavegueram.
Agilitzar obres necessàries
Amb estes mesures, el Govern valencià facilita una ferramenta per a tractar d’agilitzar les obres necessàries a fi de minimitzar els riscos que poden comportar possibles episodis d’intenses pluges després del període estival.
L’Instrument autonòmic de resposta, atenció i reconstrucció enfront de la dana es va crear mitjançant la disposició addicional quarta del Decret llei 11/2024, de 12 de novembre, del Consell, pel qual s’adopten mesures administratives i economicopressupostàries per a facilitar la resposta de la Generalitat a conseqüència de la dana patida per la Comunitat Valenciana els dies 28 i 29 d’octubre de 2024.
