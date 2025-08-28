Valencià
Els escriptors eleven el seu manifest en favor de la llengua i l’AVL a les Corts
Els impulsors el presenten també en les tres diputacions provincials, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges i els ajuntaments de València i Alacant. Demanen corregir les deficiències pressupostàries cap a la llengua i que es deixe d’usar com a arma de confrontació
Els escriptors i les escriptores que han impulsat un manifest en favor del valencià i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua han fet un pas més en la seua reivindicació per un tracte just —tant socialment com econòmicament—a la llengua. Han presentat este document, per registre d’entrada, en totes les institucions valencianes, començant per les Corts i seguint per les tres diputacions provincials d’Alacant, València i Castelló, així com el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura i els ajuntaments de València i Alacant.
Al text original han sumat la petició d’esmenar l’actual desprotecció de l’ús del valencià, minat a costa de polèmiques públiques i esmenes als pressupostos de la Generalitat, amb el PP de responsable i Vox assetjant des de les Corts, que afecten la normalització de la llengua, ja que retallen les subvencions a associacions lingüístiques i a l’òrgan de la Generalitat que regula la llengua, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Posicionaments que qualifiquen d’“actituds polítiques clarament antivalencianes”.
A més de respecte, demanen formalment que es milloren “les deficiències pressupostàries actuals”, que, en el cas de l’AVL, han suposat una tisorada del 50 % al seu pressupost, al passar de 3,9 milions a 2,9 milions. D’eixa quantia, 2 milions garantixen l’estabilitat de la plantilla de funcionaris, i 850.000 euros són per als gastos de funcionament de l’organisme. D’estos, només 50.000 euros van destinats a activitats de foment i promoció de la llengua, una quantia irrisòria perquè l’òrgan puga continuar amb les seues funcions de normalització de la llengua.
Una circumstància que no deixa de cridar l’atenció, perquè cal recordar que l’AVL és un òrgan propi de la Generalitat, la creació del qual s’arreplega en l’Estatut d’Autonomia i que té entitat pròpia, al mateix nivell que el Consell Valencià de Cultura, la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges. Per això, no deixa de ser paradoxal que els gestors de la Generalitat retiren fons a un dels seus organismes fonamentals.
Així, els impulsors sol·liciten que el valencià, “la llengua de tots els nostres pobles i la llengua literària, no siga objecte o arma de confrontació política”, una de les claus que exposaven també en el manifest, ja que l’única conseqüència és la polarització social i la disminució del seu ús, al generar una imatge de llengua problemàtica.
A més, insistixen de nou en el respecte a l’AVL com a institució que regula l’ortografia i la normativa. “Creiem que són lícites totes les discussions de tipus filològic sobre qüestions d’ortografia, sintaxi, etc. dins dels fòrums pertinents, però, estatutàriament, la decisió final de les normes a seguir l’ha de dictar l’AVL, com marca l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com atendre la protecció de totes les llengües d’Espanya, com marca la Constitució Espanyola”, assenyalen. En este sentit, recorden que no fer-ho “significa incomplir estes lleis fonamentals”.
Nous firmants
El manifest es va publicar el 18 d’agost amb la firma d’uns 300 escriptors i escriptores, una xifra que va anar augmentat tal com es va fer oficial, fins a arribar a les 500 persones del món de les lletres valencianes que s’han adherit des de llavors. Així, segons expliquen els promotors, des de llavors s’han unit noms com Joan Francesc Mira, Enric Sòria, Maria Dolors Pellicer, Xavier Aliaga, Isabel Garcia Canet, Fani Grande, Rafa Xambó, Marisol González, Josep Vicent Frechina o Marien Díez.
Un manifest amb conseqüències polítiques
Des que el 18 d’agost va vore la llum este manifest, les reaccions no han deixat de succeir-se. La primera, encara que es treballava des de feia temps, es va confirmar la setmana passada, després de l’impacte mediàtic del document. La Diputació de València, a través d’Ens Uneix, soci de govern del PP, va anunciar que assumiria les activitats que l’AVL havia hagut de cancel·lar a causa de la falta de fons, rescatant així la institució i tot el seu treball per la normalització de la llengua.
Si bé encara queden detalls administratius —la Diputació no pot transferir fons a l’AVL, ni l’AVL rebre’ls, perquè és un òrgan de la Generalitat—, es dona per fet que la corporació provincial, amb la vicepresidenta Natàlia Enguix al capdavant d’esta acció, serà l’organitzadora i la promotora d’activitats entorn de l’Escriptor de l’Any, que és Francesc Almela i Vives, amb una exposició principal, la itinerant i les publicacions que es deriven d’este treball. Es calcula que la inversió serà d’uns 40.000 euros per a l’exposició fixa, 12.500 per a la itinerant i 4.500 per als gastos d’impremta.
També es preveu assumir la reimpressió de 22 còmics, una acció que l’AVL du a terme cada any des de 2008 i que enguany se suspendria per falta de fons. A més, es destinaran 100.000 euros al nou projecte “Música i teatre en l’escola”.
Es tracta d’un oferiment que ja ha causat el seu primer terratrémol polític. Dimecres, José María Llanos, síndic de Vox en les Corts, va advertir que este suport de la Diputació de PP i Ens Uneix a l’AVL podria repercutir en el suport que Vox els brinda en la corporació provincial. Des de Vox veuen “probable” que es deixe de donar suport al Govern de Vicent Mompó i Natàlia Enguix “si es dediquen a fer polítiques d’esquerra i en defensa del separatisme”.
