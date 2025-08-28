Els turistes “descobrixen” Valenbisi i disparen l’ús de la bicicleta municipal
Els visitants s’han llançat a utilitzar la bici de JC Decaux adquirint el tiquet d’un dia, amb més de 18.000 usuaris ocasionals en juny, el doble que en 2024. D’altra banda, les empreses de lloguer privat consideren que Valenbisi hauria de tindre abonats estables i no fer-los la competència
Els turistes han descobert Valenbisi. Només cal passejar pel centre del Cap i Casal per a vore parelles o xicotets grups d’estrangers pujats al vehicle municipal, cosa que fa només dos anys era inviable. De sobte, la bicicleta grisa i blava pobla carrils com el de l’avinguda del Port en direcció a la platja o es deixen vore per enclavaments freqüentats a l’estiu pels turistes, com la prada del parc de Capçalera.
Este nou perfil de client ha disparat l’ús de la bicicleta municipal, un boom propiciat pel tiquet d’un dia. A partir de novembre de 2023, l’empresa JC Decaux va posar en marxa la tarifa diària de 3,99 euros per un ús de 30 minuts, a partir dels quals s’aplica el sobrepreu habitual: 1,04 euros la primera hora i 3,12 euros cada hora següent. Conscients de l’ús de caràcter ocasional, desacostumat, l’empresa concessionària del servici recorda en la seua web que sempre cal estacionar la bicicleta en una estació, mai fora en el carrer.
Les dades són clares. L’evolució del tiquet d’un dia des que es va posar en marxa no ha parat de créixer. El primer mes d’ús, novembre de 2023, JC Decaux va comptabilitzar 2.631 viatges diaris. El mes de gener de l’any següent, la xifra va continuar semblant, però, el febrer de 2024, ja va registrar-ne 5.237. A partir d’ací, el mes d’abril es van superar els 9.000 usuaris i els mesos d’estiu (juliol, agost i setembre) ja es va arribar als cinc dígits, amb un màxim de 12.980 usuaris.
Este ús ocasional va tornar a caure el gener de 2025 amb poc més de 6.000 ciclistes diaris, però en abril es van superar els 16.000 viatges diaris i en juny (últim mes amb registre) ja s’ha registrat el rècord de 18.697 compres del tiquet d’un dia. És a dir, s’ha duplicat el consum d’esta tarifa en només un any, no per casualitat quan més afluència de turistes hi ha en la ciutat.
La tendència contrasta amb els usos de llarga duració i els abonaments d’una setmana. Els primers, l’abonament del client fix anual, evoluciona favorablement, però molt sostingudament. El mes de gener de 2023 hi havia inscrites 37.219 persones en esta modalitat, que disposa de descomptes per a menors, majors de 55 anys o aturats. El mes de desembre del mateix any es va arribar als 40.084 usuaris estables —la xifra més alta de l’any—, i la tendència va seguir a l’alça amb més de 43.000 abonats de llarga duració el mes d’agost, més de 46.000 el mes de desembre de 2024 o un total de 51.039 en juny d’este exercici. Finalment, l’abonament de 7 dies va tindre el seu pic l’agost de 2023 —6.759 usuaris— i, des de llavors, ha anat variant entre els 1.000 i els 3.000 clients.
Polèmica amb empreses de lloguer
L’ús creixent de Valenbisi per part dels turistes ha generat recel en les empreses de lloguer de bicicletes, que fa un mes van denunciar la competència exercida pel servici municipal a través del tiquet diari. Segons Pablo Alcañiz, un dels gerents de la botiga Doyoubike, una vegada es va posar este lloguer diari i es va començar a promocionar, “els turistes van començar a utilitzar-lo com una opció més, i, a més, més econòmica”. El gerent lamentava que, amb la caiguda de turistes per la dana i amb Valenbisi com a competidor, hi havia menys demanda per “una oferta molt gran”.
Les empreses de lloguer de bicis van dir haver traslladat la seua queixa al regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, però l’empresa va al·legar que tenen un conveni i operen en un mercat lliure. El contracte amb l’Ajuntament, que va entrar en funcionament en 2010 per un termini de 20 anys i ja ha desplegat 276 bases amb 2.700 bicis, té una singularitat: va lligat al de la gestió de la publicitat en el mobiliari urbà de la ciutat. L’empresa adjudicatària va desplegar el servici sense cost per a l’Ajuntament a canvi de continuar gestionant eixa publicitat i de renovar tot el mobiliari.
Reducció de capacitat de gasto
Jose Ferri, cofundador de Valencia Bikes, està d’acord amb el fet que les bicis municipals no haurien de competir amb les empreses privades que fa anys que estan en el negoci —ells lloguen fins a quatre hores per 10 euros, i el dia complet per 15 euros—, però considera que el perfil que usa les bicis municipals no és el mateix que lloga bicis. “Potser té a vore amb la reducció de la capacitat de gasto per l’alt preu d’hotels i avions, o fins i tot pel perfil de turista que ens visita amb una capacitat de gasto més reduïda”, assenyala.
Finalment, al fil d’esta polèmica ha sorgit un segon punt de fricció després que els guies oficials de la Comunitat Valenciana hagen recriminat a algunes empreses de lloguer de bicis oferir visites guiades per València sense comptar amb l’habilitació corresponent. En este sentit, els guies oficials recorden que la Llei 15/2018, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, en el seu article 50, deixa clar que les persones que fan visites guiades han d’estar degudament acreditades i registrades. “No obstant això, moltes d’estes botigues oferixen rutes turístiques amb bicicleta sense ser guies oficials, cobrant per un servici que no només és il·legal, sinó que perjudica els verdaders professionals del sector”, critiquen.
