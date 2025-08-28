Extingixen un incendi amb diversos focus en camps abandonats d’Ontinyent
Els primers avisos es van rebre cap a les 16:45 h d’ahir i els focus es van apagar després de la ràpida intervenció dels bombers i la Policia Local
Un nou conat d’incendi en una zona d’interior. Una situació que podia haver anat a majors —i generar una catàstrofe— però que es va solucionar per la ràpida actuació dels bombers i la Policia Local d’Ontinyent. Els primers avisos es van rebre cap a les 16:45 h, quan el 112 va alertar sobre l’existència d’un incendi amb diversos focus en la zona del camí del Llombo d’Ontinyent. Així, el Consorci de Bombers confirma que va mobilitzar una dotació del parc d’Ontinyent, un coordinador forestal i una unitat de bombers forestals de la GVA.
“Es tractava d’un incendi de matolls en el qual es va vore afectada la vegetació. Els bombers van fer els treballs d’extinció i van acabar els seus servicis cap a les 18:08 h”, expliquen les mateixes fonts.
Abans, diverses patrulles de la Policia Local es van personar en el lloc dels fets per a tallar la circulació de vehicles per precaució. Els agents van col·laborar amb els bombers. De fet, van utilitzar dos extintors per a intentar frenar l’avanç de les flames fins a l’arribada dels bombers.
Està sent un estiu de gran perill pels incendis, tant en la geografia valenciana com en territori nacional. A Xàtiva, per exemple, es van registrar dos avisos diferents en dies de Fira. I a Barxeta també va haver-hi sinistres el mes de juliol.
