El Govern inclou Quart de les Valls entre les zones afectades pel foc
L’incendi declarat el 15 d’agost va arribar a situació operativa 1, encara que la ràpida reacció va evitar mals majors
El Consell de Ministres ha aprovat esta setmana, a proposta del Ministeri de l’Interior, la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil en resposta als salvatges incendis forestals que estan assolant bona part d’Espanya. En este llistat hi ha 121 municipis que han patit les conseqüències del foc des del principi d’estiu amb situació operativa 1 o 2, entre els quals es troba Quart de les Valls.
Com ja va informar Levante-EMV, el ràpid i extens desplegament dels efectius d’extinció no va evitar que es cremaren prop de 2.500 metres quadrats de pineda en la coneguda com a Casa del Retor, zona molt apreciada a la Vall de Segó. Va ser el 15 d’agost i l’incendi, de situació operativa 1, va requerir la participació de set mitjans aeris, tres dotacions de bombers del parc de Sagunt, quatre unitats de bombers forestals BRIFO i tres de la Generalitat, a més d’un oficial i un coordinador forestal.
Segon incendi
Esta reacció va permetre controlar les flames en tot just tres hores, encara que les labors de vigilància per a evitar qualsevol possible conat es van mantindre durant les jornades següents. Precisament un dia després es va declarar un altre incendi a Quart, concretament en la zona del Llavaner, que també es va controlar ràpidament.
Intencionat
Abans d’estos dos esglais, l’únic foc del qual es té constància al Camp de Morvedre este estiu es remunta a la segona setmana de juliol, quan la telefonada d’un particular va alertar d’un incendi en la desembocadura del riu Palància al Port de Sagunt. A penes es van cremar 1.300 metres quadrats i les investigacions van determinar que havia sigut intencionat.
