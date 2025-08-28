L’exvalencianista Carlos Soler torna a la Lliga
El jugador del planter del València CF firmarà per la Reial Societat en qualitat de cedit
Jose Garrido
Fabrizio Romano havia informat, durant els últims dies, que el futur de Carlos Soler es trobava fora del Parc dels Prínceps i que l’exjugador del València CF abandonaria el Paris Saint-Germain en els següents dies. A més, el periodista italià especialitzat en el mercat de fitxatges també havia comentat que la seua eixida del club parisenc es podria forjar en forma de cessió o traspàs, amb Espanya i Anglaterra com les destinacions preferides del valencià.
Ja es coneix el seu nou club
Ara, ja es coneix quin serà el pròxim equip de Soler i és que Fabrizio Romano ha confirmat que el migcampista tornarà a la Lliga, concretament a la Reial Societat. El PSG ja ha acceptat l’oferta de l’entitat donostiarra perquè aterre a Sant Sebastià en qualitat de cedit. A més, el club txuri urdin tindrà amb una opció de compra que podrà executar per a adquirir l’exvalencianista de manera definitiva. Romano assenyala que la Reial considera que és una operació amb moltes probabilitats que es convertisca en un traspàs permanent.
Dimarts, El Diario Vasco va informar que la Reial Societat i el PSG estaven negociant pel jugador. En poques hores s’ha acabat concretant una operació que ajunta dos camins que havien sigut vinculats en diverses ocasions en el passat. Llavors, la situació de fair-play era pitjor i el club parisenc no va posar facilitats per a tancar el moviment. Este mitjà també pot confirmar que hi havia un altre equip de la Lliga que estava molt interessat a fitxar Soler, però finalment jugarà a Donostia.
El seu rendiment la temporada passada
Amb contracte amb el Paris Saint-Germain fins a 2027, no entrava en els plans de Luis Enrique per a la pròxima campanya, així que el jugador ha decidit provar sort de nou fora de França. Ja ho va fer el curs passat, quan va eixir cedit al West Ham United. Va arribar a Londres de la mà de Julen Lopetegui, però, amb la destitució del tècnic el mes de gener, el valencià va haver d’adaptar-se a dos entrenadors diferents. A Anglaterra va disputar una bona quantitat de minuts, encara que no va acabar de ser titular regularment.
