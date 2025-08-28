Dansa
Les Arts posa en marxa els “divendres de dansa”
Actuaran les companyies Antonio Najarro, Manuel Liñán, Antonio Ruz, Taiat Dansa, Kor’sia, Companyia Nacional de Dansa i Ballett Dortmund
El Palau de les Arts aposta de manera decidida per la dansa i programa un cicle que inclourà set companyies de ball nacionals i internacionals, amb propostes que transiten del ballet clàssic al contemporani, amb especial atenció al flamenc i a la dansa espanyola. Els espectacles tindran lloc tant en la Sala Principal com en el Teatre Martín i Soler i sempre seran els divendres.
“Les Arts és Dansa” comença el divendres 14 de novembre, en la Sala Principal, amb Querencia, una tornada a la tradició des de l’avantguarda en la qual Antonio Najarro recorre els diferents estils de dansa espanyola (escola bolera, dansa estilitzada, flamenc i dansa tradicional espanyola) per a enaltir la seua bellesa i projecció interpretativa.
La innovadora companyia Kor’sia debutarà el divendres 12 de desembre en el Teatre Martín i Soler amb el seu Simulacro, una coreografia sobre un món saturat d’imatges i buit de sentit que pren com a referent el filòsof francés Jean Baudrillard i la hiperrealitat en una societat en la qual la simulació no només reemplaça la veritat, sinó que esborra tota petjada d’un referent autèntic.
En l’escenari, el cos ja no acciona: reacciona, apareix com un ressò, una interferència. Antonio de Rosa i Mattia Russo han creat una coreografia de gestos desarticulats i visuals superposades, en què cada imatge es convertix en un portal cap a una altra realitat, sense causa ni conseqüència; un espai simbòlic a on tot gira sense avançar.
Llibertat de moviment
El Teatre Martín i Soler rep el coreògraf i Premi Nacional de Dansa, Manuel Liñán, el divendres 30 de gener de 2026, amb ¡Viva!, un cant a la llibertat del moviment, en el qual la cosa masculina abraça la femenina com a pròpia i els patrons de gènere en el flamenc es trenquen des de l’alegria i el goig. Liñán proposa un espectacle vibrant ple d’ironia, reivindicació, drama, enginy i poder com a revolucionari homenatge a la dansa espanyola i al ballet flamenc, al seu passat i al seu futur.
La Companyia Nacional de Dansa (CND) torna el 28 i 29 de març de 2026 amb NumEros, que presentarà en la Sala Principal amb l’acompanyament de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana. NumEros, segons explica la directora de la CND, Muriel Romero, és un diàleg amb la tradició coreogràfica a través dels creadors George Balanchine, William Forsythe i Jacopo Godani. Este programa triple reunix Serenade, de Balanchine, peça icònica del ballet neoclàssic creat amb la música de Serenata per a cordes de Txaikovski; la innovadora i exigent Playlist (track 1, 2), de Forsythe, amb música neo-soul i house; i Ecos, de Godani, amb música de Ravel, que estrenarà la companyia el mes de desembre d’enguany.
Fidel al seu compromís amb el talent de la Comunitat Valenciana, el centre d’arts valencià acull l’estrena absoluta, el divendres 17 d’abril de 2026, de Las hijas de Bernarda, de Taiat Dansa, una nova producció, liderada per Les Arts en col·laboració amb el Festival Dansa València, que es representarà en el Teatre Martín i Soler. Meritxell Barberá i Inma García reinterpreten La casa de Bernarda Alba des de la dansa contemporània, centrant l’obra en el conflicte entre autoritat i llibertat, invisibilitzant Bernarda per a ressaltar el tancament físic i emocional de les seues cinc filles en una peça escènica que fusiona dansa, música en directe, teatre, cine, instal·lació i art visual.
El divendres 22 de maig de 2026 debutarà en Les Arts la Companyia Antonio Ruz amb La noche de San Juan, un ballet inèdit amb música de Robert Gerhard, l’estrena del qual es va vore truncada per l’esclat de la Guerra Civil i el posterior exili de tots els creadors que van participar en la seua gestació. Antonio Ruz recupera la peça, 80 anys després, fruit d’un minuciós treball, en què el reconegut coreògraf cordovés dota d’estètica contemporània l’obra, per a la qual ha elaborat una coreografia nova que reemplaça l’original de Léonide Massine, de la qual no es conserva cap apunt.
“Les Arts és Dansa” tancarà la seua programació amb una obra mestra encara inèdita en el teatre, Carmina Burana, en l’aclamada interpretació d’Edward Clug, a càrrec de Ballet Dortmund, de la qual s’oferiran quatre funcions en la Sala Principal, del 25 al 28 de juny de 2026. El premiat coreògraf transposa l’excepcional cantata de Carl Orff al llenguatge del ballet contemporani en una proposta que promet una experiència única, en un desplegament sense precedents per a un espectacle de dansa, amb tres solistes vocals, el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en l’escenari.
