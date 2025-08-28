Mor un home de 82 anys després de patir un infart mentres es banyava en la platja de Port Saplatja
Els socorristes han tractat de reanimar l’home, d’avançada edat, però els sanitaris, a la seua arribada, només han pogut confirmar la mort
Un home de 82 anys ha mort este migdia en la platja de Port Saplatja, a Alboraia. Segons les primeres investigacions, la mort no hauria sigut per ofegament, com havia transcendit inicialment, sinó que el banyista hauria patit un infart mentres es trobava dins de l’aigua al costat de la seua dona. Al vore els símptomes que presentava el seu espòs, la dona ha començat a alertar els efectius del servici de salvament per a demanar auxili mentres es recolzava en un dels espigons de l’arenal.
Al vore els senyals, diversos socorristes de la posta sanitària, muntats en una llanxa de salvament, han acudit ràpidament per a assistir els banyistes. Després de traure’ls de l’aigua, els socorristes han començat a practicar a l’ancià maniobres de reanimació cardiopulmonar durant més de vint minuts sense que l’home arribara a respondre.
El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), per la seua banda, ha rebut un avís per un possible ofegament a les 12:11 hores d’este dijous. A la seua arribada, els efectius sanitaris del SAMU han représ les maniobres de reanimació, però finalment només han pogut confirmar la mort de l’home, de 82 anys.
Fonts municipals informen que la mort de l’home s’ha produït per un infart i descarten que es tracte d’un ofegament, com se sospitava en un inici. No obstant això, serà l’autòpsia que li serà practicada en les pròximes hores en l’Institut de Medicina Legal de València la que determine les causes de la mort.
Una comissió judicial s’ha desplaçat fins al lloc per a procedir a l’alçament del cadàver, que ja ha sigut traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València.
Hi havia bandera verda
Banyistes que es trobaven en esta platja d’Alboraia afirmen que, en el moment en el qual s’ha produït l’incident, hi havia bandera verda. Un distintiu que mitja hora després de produir-se el succés s’ha canviat a groc com a mesura preventiva, a causa dels corrents marins que s’estan registrant.
