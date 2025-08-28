El PP sí que justifica la moció de censura dels Poblets: “El pacte estava trencat i calia superar la inestabilitat”
El coordinador comarcal dels populars advertix que ells no han buscat el canvi de govern i que van ser el futur alcalde independent i el PSOE els qui van anar a buscar-los
D’una legislatura sense pena ni glòria a entrar inesperadament en el govern local. El PP dels Poblets, la tercera força política del municipi (dos regidors), no tenia res a perdre i s’ha sumat sense melindros al PSOE i l’independent del PRE, Francisco Pérez, en la moció de censura que farà alcalde este últim (el candidat menys votat; només va aconseguir 79 vots) i desbancarà José Luis Mas, de Compromís. A més, els populars solen després traure rèdit electoral d’estes maniobres polítiques rocambolesques. Ja va ocórrer a Teulada, a on, en les eleccions posteriors a la moció de censura de dos trànsfugues del PSOE i el PP, els populars van aconseguir la majoria absoluta.
Així les coses, no és estrany que els populars no reneguen d’este pacte amb les tres regidores del PSPV als Poblets i l’independent Francisco Pérez. “Però nosaltres no hem buscat cap moció de censura”, aclarix Arturo Poquet, el coordinador del PP a la Marina Alta. “Les explicacions han de donar-les qui serà el nou alcalde i el PSOE, que és la segona força amb més representació”, afirma.
El popular advertix que el pacte de govern de Compromís i el PRE (també en formava part el regidor de Vivim) estava trencat i ja es traslluïa clarament en els últims plens. Assenyala que Francisco Pérez votava en contra de propostes del seu govern.
“Garantir l’estabilitat”
“La nostra obligació és garantir l’estabilitat”, indica Poquet, que afirma que la moció de censura la van pactar primer l’independent i el PSOE i després van acudir a demanar el suport del PP. “Ha sigut tot molt ràpid. Els regidors populars són imprescindibles en l’equació, però ells no han buscat la moció de censura”, insistix el coordinador del PP.
