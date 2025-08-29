AVA-ASAJA alerta d’un brot històric de ‘Pyricularia’ que amenaça la collita arrossera de la Ribera Baixa
Avisen que la majoria de camps presenta danys en més o menys intensitat
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha denunciat la greu propagació de la Pyricularia en els arrossars valencians (gran part d'ells, ubicats a la Ribera Baixa), un fong que afecta ja prop del 60 % de les parcel·les valencianes i que està provocant pèrdues sense precedents en el sector.
Les condicions climàtiques d’este estiu, amb humitats de fins al 90 %, han afavorit l’expansió de la malaltia. El tresorer d’AVA-ASAJA i president del grup de treball de l’arròs del COPA-COGECA, Miguel Minguet, advertix que “l’any passat, la plaga es va centrar en la varietat Bomba, però enguany s’ha estés a totes, especialment Albufera i Jsendra, amb alguns camps que presenten entre un 80 % i un 100 % d’afecció. El resultat de la collita serà desastrós, amb unes pèrdues mai conegudes”.
L’organització agrària recorda que, des de la prohibició del Triciclazol, el Ministeri d’Agricultura únicament permet de manera excepcional l’ús de fungicides basats en estrobilurines, productes que generen resistències i perden eficàcia. La falta d’alternatives agreuja la situació: des de 2001, el nombre de matèries actives autoritzades ha passat de 900 a menys de 470, i, només des de 2019, s’han retirat 85 substàncies sense que hi haja reemplaçaments convencionals, a pesar que continuen utilitzant-se en països exportadors d’arròs cap a la Comunitat Valenciana.
Davant d’esta crisi, AVA-ASAJA reclama a l’Administració autoritzacions excepcionals per a emprar fungicides eficaços i un canvi en el sistema d’aprovació de matèries actives. Així mateix, demana una millora en la línia de l’assegurança de l’arròs, ampliant cobertures que permeten indemnitzar les pèrdues derivades de la Pyricularia i d’altres riscos similars.
El responsable de la sectorial de l’arròs, José Pascual Fortea, subratlla que “totes les parcel·les presenten danys en més o menys intensitat. Si no comptem amb autoritzacions excepcionals, la situació serà nefasta, perquè els productes actuals han generat resistències”.
AVA-ASAJA advertix que, sense mesures urgents, este cultiu mil·lenari corre un seriós risc de desaparéixer del paisatge valencià.
