La Biblioteca Valenciana rep el fons bibliogràfic i documental del periodista i dramaturg Juan Alfonso Gil Albors
El llegat es conservarà, catalogarà i posarà a la disposició del personal investigador i la ciutadania per a preservar la memòria cultural valenciana
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha rebut en donació el fons personal de Juan Alfonso Gil Albors (1927–2020), figura destacada del periodisme radiofònic i la dramatúrgia valenciana del segle XX.
El conjunt documental donat inclou mecanoscrits de la seua obra teatral, correspondència, fotografies, guardons i reconeixements, material bibliogràfic sobre la seua figura i altres documents que reflectixen la prolífica trajectòria de l’autor i comunicador.
La incorporació del seu fons personal a la Biblioteca Valenciana suposa un valuós testimoniatge per a l’estudi de la seua figura i obra teatral. Este llegat es conservarà, catalogarà i posarà a la disposició del personal investigador i la ciutadania, amb la qual cosa es reforçarà el paper de la Biblioteca Valenciana com a referent en la preservació de la memòria cultural valenciana.
Bibliografia
Natural d’Alcoi, però establit a València, Gil Albors va desenrotllar una àmplia carrera tant en l’àmbit de la comunicació com en les arts escèniques. En el terreny periodístic, va ser una veu clau en la ràdio valenciana. Va treballar com a redactor en La Voz de Levante i va ocupar les direccions regionals de Radiocadena Española i Radio Color.
A més, va ser president de l’Associació de Professionals de Ràdio i Televisió de la Comunitat Valenciana i va tancar la seua trajectòria professional en Ràdio Nacional d’Espanya.
En paral·lel, va cultivar una intensa labor com a dramaturg i director teatral. És autor de més de mig centenar d’obres, tant en castellà com en valencià, moltes premiades i representades per diferents companyies en l’àmbit nacional. Com a director, va portar a escena tant creacions pròpies com peces de grans autors dramàtics, i va ocupar càrrecs de gestió cultural, com la direcció del Teatre Nacional de la Princesa (1975-1976) i la de Teatres de la Generalitat (1996-1999).
Així mateix, va ser acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua durant quinze anys, des de la creació de la institució en 2001 fins a 2015.
En reconeixement a la seua labor cultural i teatral va rebre el Premi de les Lletres de la Generalitat (2008) i el Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat (2010).
