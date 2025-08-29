Botelló sense control en la Ciutat de l’Artista Faller
Els socialistes insten l’alcaldessa a traure del calaix el Pla especial de Ciutat Fallera, perquè “ja fa dos anys que governen i no han pres cap mesura”
H. García
La Ciutat Fallera, el barri dels tallers dels artistes fallers situat a Benicalap, s’ha convertit en zona habitual de botelló este estiu. Així ho ha advertit el Grup Municipal Socialista, que ha reclamat este dijous una actuació municipal en la Ciutat Fallera, el pla especial de la qual seguix pendent anys després d’anunciar-se per part d’uns i altres governs municipals. Un pla estratègic “clau” per a la dinamització d’este espai, en decadència des de fa anys, a on, de moment, el que s’evidencia és desatenció.
En este sentit, la regidora Nuria Llopis ha recordat, després d’una visita a la Ciutat Fallera, que “no és únicament una àrea més de València que ha de mantindre’s neta i segura, sinó que, a més, posseïx un valor patrimonial i cultural únic, ja que en els seus tallers es desenrotlla una de les professions que distingix i projecta la imatge de la nostra ciutat”.
Identitat de la ciutat
Llopis ha reclamat a l’alcaldessa que reforce “de manera immediata els efectius de neteja i seguretat, especialment després dels episodis de botelló registrats recentment en la zona i que s’estan convertint en una cosa habitual sense que Catalá i Vox es donen per al·ludits”. “Els artistes han de poder acudir als seus tallers en condicions òptimes, sense trobar-se brutícia en els carrers ni orines a les portes de les seues empreses”, ha advertit. Llopis ha manifestat que es tracta d’“una qüestió de respecte, dignitat i protecció cultural cap a la identitat de la nostra ciutat”.
Per a Llopis, la Ciutat de l’Artista Faller és “un espai fonamental de l’essència de les Falles i de la identitat de la ciutat”; no obstant això, el Pla especial de Ciutat Fallera “seguix guardat en un calaix per l’executiu local”. Llopis ha subratllat que esta reivindicació “no és només del Grup Socialista, sinó també dels mateixos artistes fallers, falleres i propietaris de les naus de la Ciutat Fallera, que veuen com la falta de neteja i seguretat afecta el seu dia a dia”.
Finalment, la regidora socialista ha instat el Govern municipal “a més de posar en marxa el Pla especial de Ciutat Fallera, a garantir la seguretat i la conservació d’un enclavament que és “un dels barris més emblemàtics de València i cor de la festa gran de la ciutat”.
