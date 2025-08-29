VCF | La prèvia
Corberán insistix a demanar un davanter centre
El tècnic de Cheste confirma que vol incorporar Sadiq i avança que Ugrinic i Almeida són baixa per al partit de hui
J. Castellets / Á. García
En la prèvia de la jornada 3 de la Lliga, Carlos Corberán va comparéixer en la sala de premsa de la Ciutat Esportiva de Paterna per a valorar el pròxim compromís del seu equip contra el Getafe a Mestalla. Un partit per al qual comptarà amb dos baixes importants, a més de la de José Luis Gayà, sancionat. Es tracta d’Ugrinic i Almeida, que ahir no van entrenar amb la resta dels seus companys i no podran jugar en el compromís d’este divendres.
“No s’han recuperat i no estaran amb l’equip”, va assegurar l’entrenador valencianista. El cas d’Ugrinic és especialment delicat, ja que va abandonar la Ciutat Esportiva abans de la roda de premsa per a sotmetre’s a proves mèdiques que aclarisquen l’abast de la seua lesió. D’altra banda, Carlos Corberán va deixar clar en roda de premsa que, encara que la plantilla avança en la seua configuració amb la incorporació de Largie Ramazani, l’atac continua sent una prioritat. “Vaig comentar que feia falta reforçar l’atac i encara hi ha una posició que hem de reforçar, la de davanter centre”, va afirmar ahir. El tècnic va explicar que, encara que hi ha jugadors en plantilla capaços d’ocupar la posició de davanter centre, el club busca un reforç específic que aporte competència i garantisca gol en la plantilla. La intenció és que l’equip compte amb alternatives suficients per a afrontar la temporada amb un atac sòlid i competitiu.
Corberán va subratllar la importància de reforçar la posició de davanter centre, que permeta disputar la titularitat amb Hugo Duro i donar més opcions ofensives a l’equip. Encara que hi ha jugadors que poden ocupar eixa demarcació, el tècnic insistix que comptar amb un punta específic és clau per als objectius de la temporada. En la plantilla actual, el València compta amb jugadors com Danjuma, Raba o Diego López, que, encara que poden actuar puntualment en la punta, no són davanters centre purs. Només Hugo Duro complix eixa funció de manera específica, la qual cosa deixa l’equip amb poques alternatives en eixa posició. L’únic cas diferent és Aimar Blázquez, jugador del planter, però encara amb poca experiència i participació limitada en la categoria professional, per la qual cosa la necessitat de reforçar la posició amb un punta de referència continua sent prioritària.
Sadiq, en el punt de mira
Umar Sadiq continua sent el nom més rellevant en l’agenda del club. El davanter nigerià ja va deixar bons records en el seu pas anterior pel València, amb sis gols en mitja temporada, alguns decisius per a sumar punts importants.
Corberán va ser prudent sobre l’operació: “El nom de Sadiq és conegut, en els mercats es negocia, es contacta i es parla, però quan es concrete alguna cosa parlaré d’eixe jugador”. La direcció esportiva continua treballant per a tancar l’arribada d’un punta de referència que complete l’atac valencianista.
