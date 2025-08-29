10 mesos de la dana
Dècima manifestació contra Mazón: tot el que has de saber
La protesta, que en juliol es va celebrar per primera vegada en la zona zero, torna esta vesprada a València
La protesta contra la gestió de la dana del 29 d’octubre per part del Consell que presidix Carlos Mazón torna hui, 29 d’agost, a València. La cita torna esta vesprada al Cap i Casal després que l’anterior convocatòria, la novena, tinguera lloc a Catarroja.
Passarà de la zona zero a la plaça de la Mare de Déu, a les 19.30 h, i convoquen els mateixos moviments socials que en les marxes anteriors.
En concret, són més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes de la dana i els comités locals de reconstrucció.
Dècima convocatòria
Es tracta de la dècima protesta que es convoca amb el lema “Mazón dimissió” i que demana al cap del Consell i els seus consellers que assumisquen la seua responsabilitat en la prevenció i gestió de la catàstrofe del passat 29 d’octubre, així com els dies posteriors.
Entre altres coses, en les manifestacions anteriors s’ha criticat la tardança de les autoritats a enviar l’Es-Alert a les poblacions més afectades, i els convocants reiteren cada dia 29 que les 228 vides que es van perdre —incloses dos persones que continuen desaparegudes— van ser “morts evitables provocades per la negligència del Consell”.
A més de justícia, demanen reconstrucció i més mitjans perquè els municipis colpejats i els seus habitants puguen superar el desastre.
“Recordem que el pròxim 29 d’agost tornem a eixir als carrers per a demanar la dimissió de Mazón i del seu Consell i exigir la veritat, reparació, justícia i dignitat per a totes les víctimes i persones afectades”, resumixen els convocants.
