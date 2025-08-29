Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

10 mesos de la dana

Dècima manifestació contra Mazón: tot el que has de saber

La protesta, que en juliol es va celebrar per primera vegada en la zona zero, torna esta vesprada a València

Familiars de les víctimes, en una de les passades manifestacions

Familiars de les víctimes, en una de les passades manifestacions / Germán Caballero

Miriam Bouiali

València

La protesta contra la gestió de la dana del 29 d’octubre per part del Consell que presidix Carlos Mazón torna hui, 29 d’agost, a València. La cita torna esta vesprada al Cap i Casal després que l’anterior convocatòria, la novena, tinguera lloc a Catarroja.

Passarà de la zona zero a la plaça de la Mare de Déu, a les 19.30 h, i convoquen els mateixos moviments socials que en les marxes anteriors.

En concret, són més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes de la dana i els comités locals de reconstrucció.

Dècima convocatòria

Es tracta de la dècima protesta que es convoca amb el lema “Mazón dimissió” i que demana al cap del Consell i els seus consellers que assumisquen la seua responsabilitat en la prevenció i gestió de la catàstrofe del passat 29 d’octubre, així com els dies posteriors.

Entre altres coses, en les manifestacions anteriors s’ha criticat la tardança de les autoritats a enviar l’Es-Alert a les poblacions més afectades, i els convocants reiteren cada dia 29 que les 228 vides que es van perdre —incloses dos persones que continuen desaparegudes— van ser “morts evitables provocades per la negligència del Consell”.

Séptima y multitudinaria manifestación en València.

Sèptima i multitudinària manifestació a València / Germán Caballero

A més de justícia, demanen reconstrucció i més mitjans perquè els municipis colpejats i els seus habitants puguen superar el desastre.

“Recordem que el pròxim 29 d’agost tornem a eixir als carrers per a demanar la dimissió de Mazón i del seu Consell i exigir la veritat, reparació, justícia i dignitat per a totes les víctimes i persones afectades”, resumixen els convocants.

