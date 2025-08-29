Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
Alacant i València figuren entre els sis territoris espanyols a on la demanda internacional és més elevada
Un dels factors que està contribuint a l’increment en el preu i a les dificultats creixents per a aconseguir el lloguer d’una vivenda es troba en la demanda forana. Molts dels interessats són ciutadans d’altres països, generalment amb un poder adquisitiu més elevat que el de tants i tants autòctons, que es poden permetre abonar un arrendament més onerós per a delícia dels innombrables propietaris de pisos. A més, eixe interés és creixent a la Comunitat Valenciana, tal com posa de manifest un estudi del portal immobiliari Idealista.
La demanda internacional de vivendes de lloguer —a partir de les visites rebudes per este portal— representa en la província de València un 17 % del total. Este territori ocupa el sext lloc en l’escalafó nacional, que encapçala Balears, amb un 29,1 %. La segona posició correspon a Alacant, amb un 27,4 %. Entre els dos territoris de l’autonomia es troben Màlaga (25,7 %), Santa Cruz de Tenerife (21,9 %) i Las Palmas de Gran Canària (19,2 %). Just darrere de València està Girona, amb un 16 %. En la posició número 12 està Castelló, amb un 12,7 %. Sorprenentment, un dels territoris amb més força del mercat immobiliari espanyol, Madrid, apareix en la plaça 16, amb només un 9,1 % de demanda estrangera.
Nacionalitats
L’informe d’Idealista detalla quines són les tres principals nacionalitats d’origen dels estrangers que busquen llogar una vivenda en cada una de les províncies. En el cas de València, la primera posició l’ocupen els ciutadans dels Estats Units, amb un 14 % del total. Estes persones de Nord-amèrica han posat els ulls sobre la capital autonòmica en els últims anys, singularment després de la pandèmia i després que la ciutat fora considerada, a finals de 2024, per la revista Forbes, com la millor del món per a viure. De fet, ocupen la tercera posició com a turistes en el Cap i Casal. Són dos circumstàncies que coincidixen en el temps amb la pressió que l’arribada al poder de Donald Trump i la seua executòria dels huit mesos que porta com a president dels EUA estan generant sobre les classes progressistes i intel·lectuals del país, que es plantegen mudar-se a l’estranger en molts casos.
Els ciutadans d’esta nacionalitat només figuren en primera posició en una altra província de les deu que ocupen les primeres deu places d’este rànquing. Es tracta de Granada, a on les visites d’estrangers equivalen al 14 % del total. En eixe mateix grup, només apareixen com a segons a Barcelona (15,3 %). No obstant això, a Madrid, són els que més vegades visiten el portal, amb un 13 % del total. De nou referit a València, la segona posició, amb un 9 %, correspon als alemanys, i la tercera, als francesos, amb un 8 %. Esta composició és sensiblement diferent en el cas de la província d’Alacant. Ací, la primera posició l’ocupen els neerlandesos (14 %), seguits per alemanys (10 %) i britànics (9 %). D’altra banda, a Castelló dominen les visites dels francesos (14 % del total) i, a continuació, figuren els alemanys (12 %) i els estatunidencs (7 %).
Portugal i Andorra
Entre les altres nacionalitats destacades en la resta de províncies, encara que totes reflectixen una demanda forana per davall del 10 %, es pot apreciar l’interés dels portuguesos per les seues zones frontereres, liderant les visites a Badajoz (40 %), Huelva (27 %), Pontevedra (22 %) i Ourense (15 %). Andorra encapçala l’interés per llogar a Lleida (18 %) i el Brasil es posa al capdavant, amb un 10 %, de la demanda forana a Valladolid. Les visites des de països llatinoamericans, com les procedents de l’Argentina, Veneçuela, Colòmbia o Cuba, se situen en les primeres posicions en províncies de l’interior, com Guadalajara, Toledo, Segòvia o Àvila.
