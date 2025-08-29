Mazón s’instal·la en l’anomalia
El president resistix deu mesos després de la dana i fins i tot mira a 2027, però no aconseguix normalitzar la seua situació i encara un mes d’octubre molt complicat
Semblava una missió impossible en novembre, després de revelar el seu parador durant la vesprada del 29 d’octubre. També en febrer, quan, en un intent d’allunyar-se de la instrucció judicial, va canviar la seua versió inicial per a admetre que va arribar al Cecopi bastant més tard del que havia reconegut en un principi. O, fins i tot, en maig, després que Feijóo accelerara el congrés nacional del PP davant de l’opció d’un avançament de les eleccions generals.
Però Carlos Mazón, quan es complixen deu mesos de la dana, ha desbaratat la majoria de les travesses i ha aconseguit sobreviure políticament a la seua qüestionada gestió de la catàstrofe, en la qual 228 persones van perdre la vida. I no només això. Passat el xoc, el president sembla ara convençut de poder esgotar mandat i fins i tot de conservar opcions a ser candidat en 2027.
La resistència de Mazón en el Palau no ha sigut una tasca senzilla. Durant eixe temps, ha enfrontat els envits de l’oposició, del carrer i fins i tot del seu propi partit, que, en repetides ocasions i amb el mateix Feijóo al capdavant, ha jugat més en contra dels interessos del baró popular que l’esquerra. En totes eixes batalles, Mazón ha trobat en Vox el seu millor escuder, també per a contindre el foc amic.
L’altre gran escull en el particular “manual de resistència” de Mazón ha emergit en la figura de la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra, convertida ara en objectiu dels imputats Salomé Pradas i Emilio Argüeso, i que, amb les seues interlocutòries, ha anat desmuntant el relat del Consell sobre el 29 d’octubre.
De la rèplica al replegament
Després d’una primera fase a l’ofensiva contra el Govern d’Espanya a la recerca d’imposar la seua versió que la Generalitat no tenia informació suficient per a actuar enfront de l’emergència, i després de constatar que no va valdre per a tapar la seua absència en eixa jornada, Mazón va optar per acatar les ordes de la direcció nacional i es va posar a recer mentres en l’exterior el temporal refermava.
Es va allunyar dels periodistes per a evitar les preguntes incòmodes i també de la ciutadania, en un intent clar de minimitzar les escenes de contestació social. Unes crítiques que, malgrat els seus actes en camins rurals i altres zones de difícil accés o les seues aparicions sense avisar als mitjans, no només no ha aconseguit desactivar, sinó que s’han convertit en habituals. Eixa crispació continua latent sobretot en la zona zero, per a on el cap del Consell a penes ha aparegut en este temps.
Oxigen des del PSOE i Vox
Mazón sabia que el temps jugava a favor seu. Cada dia que superava en el càrrec, sobretot en les setmanes més crítiques quan suportava tot el focus mediàtic nacional, era una victòria. Amb el temps, el tauler polític a Madrid també s’ha aliat amb els seus interessos.
L’esclat de l’escàndol de Santos Cerdán i les noves informacions aparegudes sobre José Luis Ábalos i Koldo, que van derivar en un esperpèntic registre de la casa de l’exministre a València, van donar una basa al dirigent popular, que va trobar una via d’escapament per a evitar amb més folgança les sessions de control en les Corts, a on a poc a poc va anar recuperant el seu to habitual.
En eixa recomposició de Mazón ha sigut imprescindible Vox. El seu exsoci en el Consell ha sigut la seua major garantia de continuïtat en la Generalitat. No només no ha demanat mai la seua dimissió, complicant que Feijóo poguera moure-li la cadira al no garantir el seu suport al nou candidat del PP, sinó que li ha brindat un dels seus pocs triomfs en este temps, amb l’aprovació dels pressupostos de 2025. Això sí, els de Santiago Abascal han aprofitat eixa debilitat del dirigent popular per a deixar el seu segell en els comptes autonòmics.
Objectiu 2027… I més enllà?
Així, Mazón ha gaudit d’un estiu molt més afable del que calia esperar fa algunes setmanes. L’opció que esgote la legislatura sembla més factible que mai i fins i tot estaria mesurant les seues forces per a barallar per repetir com a candidat en 2027. Este segon extrem queda encara llunyà i a costa de massa flancs, però fonts populars confirmen que el president està decidit a finalitzar el seu mandat. La remodelació del Consell que prepara reafirma eixa intenció i és vista en el Palau com una via per a canviar el pas i projectar a futur.
Només un avançament electoral de Pedro Sánchez podria alterar eixos plans. Fonts del PPCV veuen “viable” que si el socialista mou fitxa i crida a les urnes, Mazón faça el mateix a la recerca d’una confrontació directa amb el president del Govern. En tot cas, esta operació hauria d’estar coordinada amb Génova, que hauria de valorar abans el possible cost per a Feijóo de compartir campanya amb el polític alacantí, la qual cosa donaria munició a l’esquerra, com ja va succeir el 23J després del pacte exprés de Mazón amb Vox.
Excepte eixe escenari d’unes generals en 2026, l’opció de tornar a ser cap de cartell es complica per a Mazón. Alguns en el seu partit, com ja va contar Levante-EMV, són partidaris que prenga la iniciativa i concrete el seu futur en este inici de curs, sense esperar a factors externs.
Eixe camí per a tornar a estar en la papereta del PPCV en 2027 tampoc està expedit. La irrupció de Francisco Camps com a candidat a presidir la formació a la C. Valenciana és una pedra en la sabata de Mazón. De moment, la direcció nacional ha ficat el congrés del PP valencià en la nevera, que hauria de celebrar-se l’any que ve.
La costa d’octubre
Mentres, i després de la treva estival, Mazón afronta la seua particular costa d’octubre. Primer, el Nou d’Octubre, festivitat en la qual serà complicat que mantinga la seua distància amb el carrer, exposant-se de nou a crítiques. Pocs dies després es complirà el primer aniversari de la dana, amb la incògnita de quina càrrega institucional donarà la Generalitat a eixe 29 d’octubre. La relació de Mazón amb les víctimes, que seguix lluny de normalitzar-se, també anticipa que el funeral d’estat promés pel Govern pot ser altre mal trago per al cap del Consell.
Encara que ha parat en agost, convé no oblidar el vessant judicial. Pels jutjats de Catarroja encara han de desfilar persones que van jugar un paper clau en l’emergència, com diversos alcaldes, el llavors inspector cap del Consorci de Bombers de València i cap de l’operatiu, José Miguel Basset, o el subdirector general d’Emergències, Jorge Suárez. Tot això amb l’interrogant de si (o quan) la jutgessa farà el pas i demanarà al TSJCV la imputació de Mazón.
