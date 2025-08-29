“La memòria de la riuada ha de ser la base de la prevenció i la planificació”
L’associació d’afectats per la dana d’Aldaia llança un manifest en el qual crida a “recordar, però no estancar-se”, i a mirar cap al futur
L’associació d’afectats per la dana d’Aldaia ha fet públic un comunicat este divendres, 29 d’agost, quan es complixen 10 mesos de la riuada, en el qual criden a mantindre la memòria com a “base de prevenció i planificació”, però també a recordar “sense estancar-se” i a “mirar al futur”. Així ho expressen en un manifest compartit en xarxes socials.
“Hui, amb la perspectiva que dona el temps, no ens reunim per a plorar el que hem perdut, sinó per a honrar el que hem aprés i celebrar el que som. El 29 d’octubre de 2024 forma part de la nostra història. Cada veí i veïna guarda en la seua memòria una imatge, una olor, una anècdota d’aquells dies. Eixos records, per dolorosos que siguen, no han de ser una càrrega. Són el testimoniatge de la nostra vulnerabilitat, però també de la nostra capacitat per a alçar-nos”, diuen en un escrit en el qual també recorden als qui “ho van perdre tot” i als qui “van tendir una mà sense dubtar”. “Honrem el seu esforç i generositat”, comenten.
“No ens lamentem, ens arromanguem”
Així mateix, llancen un missatge d’esperança. “El fang no va poder amb la nostra gent. La tristesa no va ofegar la nostra esperança. En els dies que van seguir a la catàstrofe, Aldaia va demostrar ser un exemple de resiliència, solidaritat i coratge. Vam vore jóvens, majors, famílies senceres unir-se per a netejar els carrers, rescatar pertinences i consolar els afectats. No vam ser víctimes, vam ser constructors. No ens lamentem, ens arromanguem. Eixa força continua viva en el nostre municipi”, asseguren.
Per això, afigen, a deu mesos de la tragèdia, Aldaia està “dreta”. “Els carrers recuperen el pols i molts comerços han reobert”. Amb tot, assenyalen, “el nostre treball no ha acabat. Hem de seguir per a construir un futur més segur i pròsper, que comporta la realització de totes les obres i ajudes necessàries. Este aniversari és un recordatori que hem d’estar preparats, que la memòria de la riuada ha de ser la base per a la prevenció i la planificació”.
Amb l’escrit, conclouen, volen renovar el seu compromís de “no oblidar, continuar sent una comunitat unida i treballar sense descans perquè Aldaia siga un lloc millor”.
