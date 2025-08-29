La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
El col·lectiu local de Compromís albira, en el pacte de PSPV, PP i l’independent Francisco Pérez, que serà el nou alcalde, el possible desembarcament d’Ens Uneix a la Marina Alta
Una moció de censura són paraules majors. Fins ara, tot el que s’ha escoltat (“traïció”, “moció de la vergonya”, “pacte antinatura”…) està dins del terreny de la grandiloqüència política. Però cal desentranyar la lletra xicoteta. El col·lectiu de Compromís als Poblets, col·lectiu al qual pertany José Luis Mas, l’alcalde contra el qual han presentat la moció de censura els regidors del PSPV, PP i l’independent Francisco Pérez, que serà el nou alcalde, ha apuntat algunes claus per a entendre esta insòlita maniobra política. I una de les lectures més interessants és la del possible desembarcament de la formació política Ens Uneix, creada en 2019 per l’exsocialista Jorge Rodríguez (alcalde d’Ontinyent), a la Marina Alta.
Compromís dels Poblets apunta que Francisco Pérez (va ser el candidat menys votat en les últimes eleccions, amb només 79 vots) afirma que el seu partit, el PRE, forma part d’Ens Uneix. I revela una cosa que comença a ser un secret a veus, que l’exalcalde del Verger, Ximo Coll, marit de la portaveu del PSOE als Poblets, Carolina Vives, tornarà a la política i ho farà en Ens Uneix. A Coll i a Carolina Vives, quan ell era alcalde del Verger i ella alcaldessa dels Poblets, el seu partit, el PSPV, els va suspendre de militància per vacunar-se contra la COVID-19 abans d’hora. La jutgessa va arxivar la causa de suborn per entendre que no es van beneficiar del seu càrrec.
És evident que, amb esta moció de censura, Carolina Vives força la màquina i sap que el PSPV acabarà expulsant-la. Ella i el seu marit podrien tindre ja un peu i mig en la plataforma política de Jorge Rodríguez.
El col·lectiu local de Compromís també recorda les quatre de fresques que Carolina Vives ha dit en premsa de Francisco Pérez, que serà el nou alcalde. “L’ha qualificat de corrupte, paràsit i estómac agraït”. Mentres, el portaveu del PRE va amenaçar la portaveu socialista de denunciar-la per delicte contra el seu honor. Que ara facen taula rasa i tan amics ho interpreta el col·lectiu de José Luis Mas com que “Ens Uneix unix molt”. També advertix que, al final, la “set de venjança” per perdre les eleccions ha pogut més que eixa pública animadversió de Carolina Vives i Francisco Pérez.
Compromís dels Poblets també assenyala que l’únic indici que l’independent estava descontent en el pacte actual va ser la seua abstenció en l’RLT (Relació de llocs de treball). Els valencianistes diuen que Carolina Vives li ha recriminat a Pérez que la seua consort, que és empleada municipal, cobra més que ningú en l’ajuntament.
Contenciós de 2 milions d’euros
La cosa va de matrimonis. El col·lectiu de l’encara alcalde diu que espera que darrere de la moció de censura “no hi haja interessos d’empreses”. “Cal recordar que l’actual equip de govern, amb la unanimitat del ple, no ha cedit davant dels interessos de la concessionària de l’aigua potable, amb la qual mantenim disputes i contenciosos per més de 2 milions d’euros… N’estarem pendents”.
