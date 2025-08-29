Dana
Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
A les qüestions econòmiques de cada comunitat de veïns se suma la falta de personal qualificat i els terminis de l’Administració, que va tardar fins a sis mesos a elaborar un llistat d’edificis amb residents amb problemes de mobilitat
Els qui residixen en una comunitat de veïns més o menys nombrosa sap el trastorn que suposa que l’ascensor de l’edifici no funcione. Si, a més, la vivenda està situada en una altura considerable, bona nit i tapa’t. I si algun dels residents de la finca té problemes de mobilitat o simplement és d’edat avançada, portar una vida normal és absolutament inviable. Perquè ara imagine’s el que significa viure 10 mesos sense que funcione l’elevador. Perquè en esta tessitura es troben prop de 900 comunitats de veïns de la zona que va resultar afectada per la dana el passat 29 d’octubre.
“No és un problema econòmic, sinó més aïna de falta de mà d’obra especialitzada que puga cobrir la demanda”, explica Sebastián Cucala, president del Col·legi d’Administradors de Finques de València i Castelló, a Levante-EMV. Les dades són de juliol, però lògicament la xifra no haurà variat massa en agost, un mes pràcticament inhàbil per a tots els sectors. I encara que reparar els ascensors pot suposar una derrama important per a una comunitat de veïns, no ha sigut este aspecte, segons explica Cucala, el que ha frenat l’arranjament dels elevadors, perquè tant les empreses d’ascensors com algunes entitats financeres van oferir unes condicions de finançament favorables per als afectats, que podien satisfer el pagament una vegada hagueren cobrat les indemnitzacions del Consorci de Compensació d’Assegurances.
No obstant això, des de l’Associació d’Empreses d’Ascensors de la Comunitat Valenciana (Ascencoval) insistixen que no és únicament una qüestió de disponibilitat de personal, sinó que el cost d’arreglar els elevadors és font de desavinences entre els veïns. Es tracta de pressupostos molt elevats que, en molts casos, impliquen retirar l’ascensor danyat i substituir-lo per un altre de nou. A això cal sumar que moltes de les peces necessàries per a la reparació es fan a mida, la qual cosa pot retardar els temps d’execució.
Segons les estimacions d’Ascencoval, uns 7.500 ascensors van resultar danyats en la catàstrofe que va patir part de la província de València. A hores d’ara es són quasi mil els que encara queden per posar en marxa. Però, per a posar en context les xifres, cal no perdre de vista que, en un any normal, s’instal·len uns 1.500 ascensors, i, de sobte, era necessari arreglar o canviar-ne 7.500.
En esta carrera per la rehabilitació dels muntacàrregues es van posar en marxa diferents mesures perquè la recuperació fora tan ràpida com fora possible, inclosa la que es va impulsar des de la Conselleria d’Indústria, que consistia en una línia de formació “exprés” per a homologar el títol específic de manteniment d’ascensors als professionals de mecànica, electrònica i altres branques professionals. El problema és que, des que es va plantejar esta iniciativa el mes de febrer, van passar tres mesos fins a la publicació en el DOGV i els cursos no es van poder impartir fins a este juliol passat.
Intervencions prioritàries
Fruit d’una reunió instada pel Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi CV), mantinguda el passat 7 d’abril (sis mesos després de la dana), entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria per a la Recuperació Econòmica i Social i Ascencoval, es va determinar la necessitat de prioritzar la reparació dels ascensors situats en edificis habitats per persones amb mobilitat reduïda.
La Vicepresidència va facilitar a l’associació un llistat elaborat juntament amb la Conselleria de Servicis Socials en què es localitzaven els 311 edificis amb persones amb problemes de mobilitat perquè les intervencions en els muntacàrregues es dugueren a terme com més prompte millor. Des d’Ascencoval assenyalen que actualment es treballa sobre 189 d’estos ascensors que requerixen intervenció prioritària. A més, assenyalen que, gràcies a la moratòria del Reial decret 7/2024, que establix una moratòria per a la solució de defectes greus en ascensors i que també suspén fins a juliol de 2026 l’entrada en vigor de la instrucció tècnica complementària (ITC), s’han pogut destinar més de 1.000 hores a treballs de recuperació d’ascensors afectats per la dana.
