Llevant UE | Mercat
El Benfica, a la càrrega per Carlos Álvarez
Les Àguiles han incorporat l’ucraïnés Sudakov, fet que no interferix en el desig de fitxar el ‘24’ del club granota, encara que té característiques semblants
rafa esteve
Les últimes hores de mercat, i més després del daltabaix patit en el Martínez Valero contra l’Elx, es preveuen agitades en les oficines del Ciutat de València. La necessitat d’enfortir l’equip llevantinista és una obvietat, amb moltes opcions a reforçar i altres peces que hauran d’eixir fins que la finestra de transferències baixe la persiana. La prioritat demana rematar definitivament una plantilla que pugne per la permanència en Primera Divisió, encara que és conscient que hi ha un risc elevat de perdre la seua gran estrela. L’amenaça que el Benfica s’emporte Carlos Álvarez seguix present per molt que el club portugués haja lligat la incorporació de Sudakov, procedent del Xakhtar Donetsk, i amb característiques similars a l’andalús.
Diferents fonts asseguren a Superdeporte i Levante-EMV que l’operació entre el Benfica i el jugador ucraïnés és independent de la que està cuinant amb l’estendard llevantinista.
L’exfutbolista del Xakhtar destaca per la seua gran capacitat per a interpretar conceptes tàctics, llegir el joc entre línies, disposar d’una bona conducció de pilota i gaudir d’un bon colpeig de l’esfèric. Els tres partits que va jugar amb els ucraïnesos els va fer partint per darrere del davanter: posició a on Carlos Álvarez va desenrotllar les seues qualitats en categories inferiors fins que va arribar al Ciutat de València i va ser traslladat a la banda dreta. Una ubicació en la qual ha potenciat les seues virtuts i ha catapultat el seu nom al cel d’Orriols, fins al punt de despertar l’interés d’un gran d’Europa.
De moment, Benfica i Llevant continuen negociant, amb el club portugués intentant adquirir els servicis del ‘24’ després del pessic econòmic que els va proporcionar la classificació per a la Champions i el conjunt valencià prioritzant els seus interessos amb la condició d’obtindre els màxims ingressos possibles.
Mentres, ja va haver-hi un acostament entre les parts: el Benfica va presentar una proposta insuficient, que va ser replicada amb una contraoferta del Llevant, pendent de ser contestada.
Al seu torn, Álvarez viu la situació mantenint-se al marge i demostrant la professionalitat que ha atresorat des del primer dia. És més, va jugar més d’una hora contra l’Elx, i de les seues botes va nàixer l’oportunitat més perillosa de l’equip dirigit per Julián Calero, que va mostrar una versió preocupant després de patir la tercera derrota consecutiva.
Passe el que passe, el nom de Carlos Álvarez ocuparà sempre un lloc privilegiat en la història del club. El seu gol contra el Burgos forma part de l’eternitat granota més enllà del que succeïsca en un tram final de mercat en el qual tot pot succeir a Orriols.
