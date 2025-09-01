Infraestructures
Bernabé sosté que el Govern ha millorat la “protecció en les zones urbanes”
Continuen les obres d’adequació i neteja per a reparar el llit del Túria entre València i Xirivella afectat per la dana, amb una inversió d’un milió d’euros
“Des del Govern d’Espanya continuarem treballant per a millorar els llits i posar en marxa obres que són necessàries per a preparar les infraestructures per a situacions adverses”. Així ho ha afirmat este matí la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durant la visita a les obres que executa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a reparar el llit del Túria entre València i Xirivella afectat per la dana.
Les actuacions s’estan desenrotllant, des del dia 17 de juny, en un tram de 7,3 quilòmetres —6,1 km corresponents al municipi de València i 1,2 al de Xirivella— i han suposat, fins al moment, la retirada de 2.300 m³ de material i l’excavació de 116.000 m³. L’adequació d’esta zona del llit del Túria, centrada en la neteja i la recollida d’obstacles voluminosos, es finalitzarà abans de concloure el mes de setembre. La inversió ha suposat un milió d’euros, dels quals, tal com ha assegurat la delegada del Govern, s’han executat “més de la mitat”.
Bernabé també ha destacat que els treballs que afectaven els municipis de Quart de Poblet, Mislata i Xirivella ja han finalitzat. En este cas, les actuacions s’han executat en un tram de 2,4 quilòmetres i han comprés la reconstrucció de la via de servici i un canal d’aigües baixes, així com la retirada dels arrossegaments acumulats en piles de ponts i altres residus disseminats. En total, s’han extret 3.100 m³ de material i s’han excavat 154.000 m³.
“El treball continua en marxa. Durant el mes d’agost, el Govern no ha parat de treballar, i així continuarà sent. Afrontem este inici de curs amb la voluntat de treballar, treballar i treballar”, ha subratllat la delegada del Govern. Una vegada finalitzada esta primera fase d’adequació i neteja, es començaran, durant el primer semestre del 2026, les actuacions d’impermeabilització dels laterals del llit del Túria.
220 milions d’euros
Així mateix, Bernabé ha recordat que el Govern ha invertit, estos últims mesos, 220 milions d’euros en obres d’adequació i neteja dels llits. Entre les prioritats ha estat millorar la protecció en les zones urbanes. “S’han arreplegat tots els obstacles que es pogueren trobar en els llits, especialment de tots els que van patir la dana, especialment en les zones rurals, que era a on més en quedaven, però també s’ha millorat la protecció en les zones urbanes. Hem reforçat els brins, també amb talussos, com hem vist a Paiporta, Picanya o en nuclis poblacionals com l’Alcúdia”, ha afirmat.
Altres actuacions que es duran a terme, ha afegit Bernabé, són les obres de laminació per a contindre l’aigua. “Tenim l’informe favorable per al projecte del barranc de la Saleta, que ens permetrà posar en marxa tota la maquinària per a licitar les obres a principis de 2026”, ha compartit Bernabé, que també ha mencionat l’adequació, abans que acabe el 2025, del projecte del barranc de Poio a la nova realitat climàtica, amb danes “amb una virulència molt major”, així com les obres que s’estan licitant per a previndre el baix Xúquer davant de possibles avingudes, un tram “que sol resultar afectat quan hi ha grans pluges”.
A propòsit d’això, la delegada del Govern suma el Pla estratègic de protecció del territori, amb una dotació “de més de 500 milions d’euros destinats a millorar la capacitat de les nostres infraestructures”. “Estem anant al ritme més ràpid possible per a poder preparar els llits. Un treball que sempre ha d’anar combinat amb la principal de les obligacions d’una administració, que és la de la protecció civil i la d’avisar la ciutadania davant d’una situació de perill”, ha conclòs.
