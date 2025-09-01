Festival
El Burning Man crema la seua “falla” en ple desert de Nevada
El festival conclou amb la crema del temple central, el Temple of the Deep construït per l’arquitecte i artista valencià Miguel Arraiz
El festival Burning Man arriba a la fi en esta edició de 2025. La trobada artística i creativa per la qual cada any es construïx una ciutat en el desert de Black Rock City, a Nevada, ha conclòs amb un marcat accent valencià. El temple central de la trobada, sobre el qual gira tota la ciutat, ha estat a càrrec de l’arquitecte valencià Miguel Arraiz, que ha alçat el Temple of the Deep (El temple de la profunditat) al costat d’un equip valencià i americà que l’han ajudat en esta fita.
Diumenge va arribar el moment de calar-li foc, com marca la tradició. En Burning Man, tot és efímer —la ciutat, la societat que es crea, les cases i els diferents monuments dispersos per tot el campament—, per la qual cosa el foc és qui marca el final de la trobada.
Com una gran falla, el Temple of the Deep es va cremar de manera estructurada i controlada, creant una gran pira que va il·luminar tota la vall sobre la qual s’estén el desert de Nevada.
En esta ocasió, el temple tenia forma de roca, tal com el va dissenyar Arraiz. Per dins, construït amb la tècnica tradicional de vareta, una gran cúpula acollia tots els assistents que passaven per allí a deixar els seus desitjos, reptes, records o laments, com també marca la tradició.
Enguany, a més, era més emotiu si cap, perquè l’organització es va emportar centenars de records de persones afectades i víctimes de la dana, arreplegats en diversos municipis de la zona zero i portats fins a Black Rock. Alguns dels assistents van retratar el moment, ja que dins de la pira es va deixar també una bandera de València que recordava les víctimes.
