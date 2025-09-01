El Comité de l’EMT denuncia falta de neteja en els busos i fatiga del personal
Els treballadors es queixen també que han suportat tot l’estiu amb aparells d’aire condicionat trencats, lavabos impracticables i plagues d’insectes en les dependències de l’empresa municipal
El Comité d’Empresa de l’EMT ha emés un comunicat per a denunciar públicament les “pèssimes condicions” que els treballadors patixen en les diferents àrees de l’empresa pública d’autobusos. El text arreplega cinc queixes relacionades amb l’abandó de les instal·lacions, la falta de neteja o l’elevada càrrega de treball.
Així, en el primer punt, el Comité de l’EMT condemna la falta de manteniment d’instal·lacions com les oficines de la plaça Correu Vell, concretament en la sala de control de la SAE, a on fa tres mesos que tenen l’aire condicionat trencat. El mateix ocorre en el pàrquing de la plaça de Bruges, però ací, a més, els banys estan tancats des de fa mesos per avaria, tant per al personal com per als usuaris del pàrquing.
“Les oficines de recaptació de Depòsit Nord també han tingut l’aire condicionat desbaratat la major part de l’estiu. I la porta d’entrada d’esta cotxera no es pot tancar, cosa que genera inseguretat, sobretot al personal que fa el seu treball a la nit”, afig l’escrit.
En el segon punt, els treballadors de l’empresa municipal assenyalen que els lavabos disponibles en les capçaleres de les línies presenten un estat insalubre, sense el manteniment adequat. “Amb les temperatures extremes que estem patint, la falta d’uns lavabos en bones condicions higièniques i de temperatura es convertix en un problema de salut laboral inadmissible que incomplix la normativa de seguretat i salut”, denuncien.
El Comité indica que, segons l’empresa, es fan dos neteges diàries dels banys, però, en opinió dels treballadors, esta dada “dista molt de la realitat, sobretot els caps de setmana, quan els lavabos en moltes ocasions no tenen aigua o llum i es fa inviable utilitzar-los”, assenyalen. El Comité ha sol·licitat un informe sobre la quantitat d’incidències comunicades pels xofers i les solucions adoptades per l’empresa, però —segons el Comité— fins al moment no hi ha hagut contestació.
La tercera queixa té a veure amb la falta de neteja i desinfecció de la flota, la qual cosa ha provocat, assenyala el text, l’aparició de plagues d’insectes en l’interior dels busos. Els treballadors asseguren que estos mateixos insectes s’estan colant en totes les dependències de l’empresa, tant en les cotxeres de Sant Isidre, com en Depòsit Nord i les oficines de Correu Vell.
En el quart punt, el Comité denuncia la impossibilitat de fer descansos en les capçaleres. Concretament, en determinades línies i franges horàries, diuen, resulta materialment impossible complir amb els temps de descans programats durant la jornada contínua. “Amb les altes temperatures, esta falta de descans multiplica la fatiga i exposa el personal de conducció a un risc directe per a la seua salut. Eixa fatiga pot ocasionar incidents i situacions perilloses durant una jornada contínua de conducció”, lamenten.
Finalment, el Comité d’Empresa de l’EMT critica la pressió sobre el personal de conducció, una cosa que —asseguren—ocorre “tots els estius”. En resum, els treballadors descriuen una “fatiga mental i física” pel cúmul de circumstàncies: augment notable de passatgers, falta d’horari suficient per a realitzar trajectes, infraestructures molt millorables i calor extrema sense mesures per a suportar-ho, una cosa que “en moltes ocasions desemboca en una incapacitat temporal” o fins i tot “una incapacitat permanent”.
Per tot això, des del Comité de l’Empresa Municipal de Transports de València reclamen a la direcció de l’entitat i al regidor de Mobilitat, que, al seu torn, és el president d’esta, “que es prenguen seriosament estos problemes” i es reunisquen amb els representants dels treballadors i treballadores per a buscar solucions.
