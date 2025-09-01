Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El diputat de Compromís en la flotilla per Gaza: “Esta missió és un triomf de la societat civil”

Juan Bordera, embarcat en una de les naus rumb a la Franja, no tem ser interceptat per Israel: “No fer res és el que hauria de fer-nos por”

El diputat de Compromís, Juan Bordera (en el centre, dempeus), ahir al salpar de Barcelona rumb a Gaza

El diputat de Compromís, Juan Bordera (en el centre, dempeus), ahir al salpar de Barcelona rumb a Gaza / Rubén Hood

Rafel Montaner

València

El diputat de Compromís en les Corts, Juan Bordera, és un dels valencians embarcats en la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza. En declaracions a Levante-EMV després de salpar ahir del moll de la Fusta de Barcelona amb el suport de milers de persones, Bordera va expressar que, per a ell, esta expedició “són dos coses alhora: el fracàs d’uns governs que han sigut molt còmplices, que han sigut molt covards, però també un triomf de la societat civil organitzada, un triomf de la humanitat, perquè açò és una lluita que està sent internacional”.

Una multitud arropó ayer en el Moll de la Fusta de Barcelona la salida de la nueva Flotilla humanitaria a Gaza.

Una multitud va acompanyar ahir en el moll de la Fusta de Barcelona l'eixida de la nova flotilla humanitària a Gaza

“Som 44 països”

“Som 44 països els que estem ja embarcant-nos i hi haurà vaixells que se sumaran a Itàlia, a Tunísia i en algun altre lloc més. I això demostra que, si els pobles s’organitzen, hi ha possibilitats. És a dir, nosaltres no sabem si aconseguirem arribar a Gaza. Sabem que és difícil i que el risc que ens intercepten és molt alt. Però encara així no tenim por, perquè sabem que no fer res és el que hauria de fer-nos por”, va afegir.

Salida ayer de la nueva Flotilla humanitaria a Gaza desde Barcelona.

Eixida ahir de la nova flotilla humanitària a Gaza des de Barcelona

En este sentit, l’activista sueca Greta Thunberg, que ja va participar en la flotilla que va ser interceptada el juny passat per Israel enfront de les costes de Gaza, és una de les veus internacionals que s’han embarcat en esta nova missió.

Greta Thunberg: “Israel té molt clares les seues intencions genocides. Volen aniquilar la nació palestina”

Sara Fernández

“Un punt d’inflexió”

Bordera va afegir que “si no fem alguna cosa per a detindre esta massacre televisada en directe, el risc que esta classe de situacions es vagen donant recurrentment en més països és molt elevat”. En la seua opinió, esta flotilla “és el punt d’inflexió cap a una humanitat que no permet que es mate de fam a xiquets, mentres, a més, ho veiem tots en directe, o cap a un món que cedix davant dels assetjadors i els superpoderosos”.

