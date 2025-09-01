El diputat de Compromís en la flotilla per Gaza: “Esta missió és un triomf de la societat civil”
Juan Bordera, embarcat en una de les naus rumb a la Franja, no tem ser interceptat per Israel: “No fer res és el que hauria de fer-nos por”
El diputat de Compromís en les Corts, Juan Bordera, és un dels valencians embarcats en la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza. En declaracions a Levante-EMV després de salpar ahir del moll de la Fusta de Barcelona amb el suport de milers de persones, Bordera va expressar que, per a ell, esta expedició “són dos coses alhora: el fracàs d’uns governs que han sigut molt còmplices, que han sigut molt covards, però també un triomf de la societat civil organitzada, un triomf de la humanitat, perquè açò és una lluita que està sent internacional”.
“Som 44 països”
“Som 44 països els que estem ja embarcant-nos i hi haurà vaixells que se sumaran a Itàlia, a Tunísia i en algun altre lloc més. I això demostra que, si els pobles s’organitzen, hi ha possibilitats. És a dir, nosaltres no sabem si aconseguirem arribar a Gaza. Sabem que és difícil i que el risc que ens intercepten és molt alt. Però encara així no tenim por, perquè sabem que no fer res és el que hauria de fer-nos por”, va afegir.
En este sentit, l’activista sueca Greta Thunberg, que ja va participar en la flotilla que va ser interceptada el juny passat per Israel enfront de les costes de Gaza, és una de les veus internacionals que s’han embarcat en esta nova missió.
“Un punt d’inflexió”
Bordera va afegir que “si no fem alguna cosa per a detindre esta massacre televisada en directe, el risc que esta classe de situacions es vagen donant recurrentment en més països és molt elevat”. En la seua opinió, esta flotilla “és el punt d’inflexió cap a una humanitat que no permet que es mate de fam a xiquets, mentres, a més, ho veiem tots en directe, o cap a un món que cedix davant dels assetjadors i els superpoderosos”.
