Fracassa la moció de censura dels Poblets: una regidora socialista rectifica i votarà en contra
Eva Maria Candel lamenta que la seua portaveu, Carolina Vives, no l’informara que la maniobra política s’havia pres d’esquena al PSPV-PSOE
“No donaré suport a la moció de censura i no votaré pel nou alcalde que volen imposar”
Ja no ixen els números: cinc regidors, dos socialistes, dos del PP i l’independent Francisco Pérez votaran a favor, i sis, els quatre de Compromís, el de Vivim i Eva María Candel ho faran en contra
No hi haurà moció de censura als Poblets. Sí que es votarà. Serà el 10 de setembre. I no tirarà avant. Ja no donen els números. Se n’ha desmarcat una de les tres regidores socialistes que la va firmar. Eva Maria Candel Fontanet ha rectificat i ha anunciat que no donarà suport al vot de censura que, presentat pels regidors del PSPV, PP i l’independent Francisco Pérez (PRE), feia alcalde este últim, el candidat menys votat en les últimes eleccions (només 79 sufragis) i feia fora de l’alcaldia José Luis Mas, de Compromís (el líder més votat, que té quatre edils).
Eva Maria Candel, en una carta oberta als veïns i veïnes dels Poblets, ha explicat que, quan va firmar la moció de censura, no sabia que la portaveu del seu partit, Carolina Vives, no havia consultat esta maniobra política amb el PSPV-PSOE i que les tres regidores socialistes acabarien expulsades del partit. “És un partit amb el qual m’identifique i des del qual vull continuar treballant”, afirma.
Interessos personals
“Considere que hi ha molts interessos personals i, a més, considere que gran part del poble va decidir que José Luis Mas fora el candidat més votat, i Francisco Pérez, el menys. Amb tota la convicció, no donaré suport a la moció de censura i no votaré pel nou alcalde que volen imposar”.
Els números ja no ixen. Votaran a favor de la moció de censura cinc regidors: dos del PSPV, dos del PP i l’independent Francisco Pérez. Mentres que ho faran en contra els quatre regidors de Compromís, l’independent de Vivim i la socialista Eva Maria Candel.
Esta regidora crida els socialistes dels Poblets a “deixar de costat enfrontaments personals” i “arribar a acords amb Compromís pel bé del poble”.
La moció de censura dels Poblets ha fracassat. L’órdago era un castell de naips que s’ha enfonsat quan una de les firmants, una regidora socialista, ha reflexionat sobre el rerefons d’esta maniobra política.
A continuació la carta íntegra d’Eva Maria Candel:
Carta oberta als veïns i veïnes dels Poblets
Benvolgudes veïnes i veïns,
Us escric amb tota la sinceritat i el cor obert, ja que abans de ser política soc persona i em vaig comprar una casa ací per formar part d’este poble. Fa unes setmanes vaig tenir l’oportunitat d’entrar a l’Ajuntament com a regidora del Partit Socialista, una responsabilitat que vaig acceptar amb molta il·lusió i amb el desig sincer de poder aportar el millor de mi pel nostre poble. Quan em vaig presentar a les eleccions del 2023, ho vaig fer amb l’esperança de treballar pel benestar i la prosperitat d’Els Poblets, amb la il·lusió de contribuir a fer del nostre municipi un lloc millor per a totes i tots.
Poc després de prendre possessió, per la meua inexperiència i per no tenir tota la informació sobre la situació política, vaig cometre un error i vaig signar una moció de censura contra l’alcalde. Quan vaig prendre la decisió sobre la moció de censura, no sabia que Carolina Vives no li havia consultat al PSPV-PSOE esta moció i que per eixa moció ens anaven a expulsar del partit, un partit on m’identifique i des d’on vull continuar treballant.
Per això considere que hi ha molts interessos personals, i a més considere que gran part del poble va decidir que José Luís Mas fora el candidat més votat, i Francisco Pérez, el que menys. Per això, amb tota la convicció, no recolzaré la moció de censura i no votaré el nou alcalde que volen imposar.
Vull demanar disculpes de tot cor per l’error i pel trastorn que això ha pogut causar. La falta d’informació m’ha portat a una mala decisió, i ara tinc clar que el millor és rectificar i actuar amb coherència i dignitat.
També vull transmetre-vos un missatge d’esperança i il·lusió: crec que podem treballar amb col·laboració entre tots els grups que defensem valors progressistes per assegurar un futur millor per Els Poblets, construint sobre tot el bo que s’ha fet des del 2015 i mantenint la proximitat, la transparència i el servei a la gent.
I finalment, un missatge per als companys i companyes socialistes que sense haver ostentat mai cap càrrec públic han defensat els valors socialistes en Els Poblets: recolzem-nos, sentem-nos, parlem, arribem a acords amb Compromís pel bé del poble, deixant de costat els enfrontaments personals. Només així podrem avançar i garantir un futur millor i just per a tots i totes.
Gràcies per escoltar-me, per la vostra comprensió i pel vostre afecte pel poble.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Commoció a Llutxent per la mort d’un jove del poble en un accident laboral a Pinet
- Tallada per complet l’A-7 a Picassent després de bolcar un camió
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- Extingixen un incendi amb diversos focus en camps abandonats d’Ontinyent
- Abandó en el Jardí del Túria: jocs infantils tancats i arbratge i llacs en mal estat