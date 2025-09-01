Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendi a Montroi mobilitza dos mitjans aeris

Els bombers treballen per a evitar que les flames afecten una zona de pins

Les autoritats municipals descarten que hi haja risc per als veïns

Dispositiu desplegat per a sufocar l’incendi

Dispositiu desplegat per a sufocar l’incendi / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Un incendi en un canyar de Montroi ha mobilitzat, este dilluns de matí, dos mitjans aeris i diversos efectius terrestres, que treballen en la seua extinció des d’aproximadament les 11:30 h.

Segons han detallat fonts municipals a Levante-EMV, s’han detectat dos focus en els voltants de la Canyà del Pi, encara que les flames només afectaven una zona de canyes d’un barranc i camps abandonats, per la qual cosa “no hi ha risc per a les persones”. De fet, no hi ha vivendes al voltant.

Efectivos de bomberos desplazados a Montroi.

Efectius de bombers desplaçats a Montroi / Levante-EMV

Amb tot, els servicis d’emergència han mobilitzat un ampli dispositiu. D’una banda, la Generalitat ha desplaçat fins al lloc dos unitats forestals, amb dos mitjans aeris, un agent mediambiental i una unitat de prevenció. A més, el Consorci Provincial de Bombers ha traslladat tres dotacions, amb una autobomba.

Les mateixes fonts municipals confiaven, atesa la magnitud de l’incendi, en una extinció ràpida, encara que el principal temor radicava en el fet que les flames pogueren afectar una zona de pins, cosa que agreujaria la situació.

