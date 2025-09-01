Un incendi a Montroi mobilitza dos mitjans aeris
Els bombers treballen per a evitar que les flames afecten una zona de pins
Les autoritats municipals descarten que hi haja risc per als veïns
Un incendi en un canyar de Montroi ha mobilitzat, este dilluns de matí, dos mitjans aeris i diversos efectius terrestres, que treballen en la seua extinció des d’aproximadament les 11:30 h.
Segons han detallat fonts municipals a Levante-EMV, s’han detectat dos focus en els voltants de la Canyà del Pi, encara que les flames només afectaven una zona de canyes d’un barranc i camps abandonats, per la qual cosa “no hi ha risc per a les persones”. De fet, no hi ha vivendes al voltant.
Amb tot, els servicis d’emergència han mobilitzat un ampli dispositiu. D’una banda, la Generalitat ha desplaçat fins al lloc dos unitats forestals, amb dos mitjans aeris, un agent mediambiental i una unitat de prevenció. A més, el Consorci Provincial de Bombers ha traslladat tres dotacions, amb una autobomba.
Les mateixes fonts municipals confiaven, atesa la magnitud de l’incendi, en una extinció ràpida, encara que el principal temor radicava en el fet que les flames pogueren afectar una zona de pins, cosa que agreujaria la situació.
