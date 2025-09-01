Educació
Les editorials ja creen més continguts digitals que llibres de text per a les aules
Malgrat que la C. Valenciana ha fet marxa arrere en la implantació de les pantalles en les classes, les editorials aposten per un model híbrid
Els continguts educatius digitals ja superen els llibres de text físics en les aules. És una de les conclusions de l’últim informe de l’Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyança (ANELE), que mostra que ja s’editen més materials per a pantalles que en paper.
El sector fa més d’una dècada que aposta per això, i en set anys quasi han triplicat l’oferta de llibres i continguts educatius per a plataformes digitals, al passar de 13.000 en 2018 a 33.000 en 2025. El catàleg en paper, en canvi, és de 26.897 continguts.
No obstant això, les editorials asseguren que aposten per un model “híbrid”, sense cap intenció de deixar en cap moment el llibre clàssic de paper, més aïna complementant-lo amb continguts digitals. Cada vegada més estudis apunten al fet que les pantalles en excés tenen un efecte negatiu en l’aprenentatge i que són millors els llibres de text, sobretot en etapes primerenques.
De fet, sembla que la indústria se situa davant d’un canvi de tendència o almenys un sostre en l’oferta de materials digitals, perquè el curs que ve serà el primer, des que hi ha registres, en què es creen menys continguts educatius per a pantalles que l’any anterior. Per a 2025-26 en seran 30.800, enfront dels 33.000 d’enguany.
Desescalada digital
Això té molt a vore amb la desescalada que estan fent moltes comunitats autònomes amb regulacions contra l’ús de pantalles en l’aula. Una d’estes és la C. Valenciana, a on els telèfons mòbils ja estan prohibits en qualsevol lloc del centre escolar, i, de facto, s’ha disminuït molt l’ús de pantalles per a activitats educatives, que han de comptar amb l’autorització prèvia de la direcció.
Els editors, però, consideren que és important formar la joventut en les noves ferramentes tecnològiques i per a això demanen criteris clars i homogenis perquè puguen incorporar-les en els seus materials educatius.
Abús de les pantalles
La majoria de xiquets i xiquetes passen apegats a la pantalla, com a mínim, més de tres hores al dia (i no precisament estudiant). Així ho mostra un informe elaborat per la Conselleria d’Educació que afirma que, a mesura que l’alumnat complix anys, més usa el mòbil per a entretindre’s. Als 8 és quan un percentatge significatiu d’estudiants comença a tindre mòbils, segons un informe de l’empresa de ciberseguretat Kaspersky: un telèfon intel·ligent de regal de primera comunió.
Així, el 8 % d’alumnes de Primària passen més de tres hores cada dia usant dispositius, un percentatge que puja al 18 % en alumnes de sext de Primària, un 23 % per a alumnes de quart de l’ESO i un 35 % en 2n d’FP Bàsica. Això sí, els alumnes de 2n de Batxillerat reduïxen el percentatge al 18 % en un any clau en el qual preparen l’accés a la universitat.
Estudi de la UV
Les pantalles fa anys que entren a l’aula, però què ocorre quan omplim una classe de tauletes i ordinadors portàtils? L’alumnat rendix millor o pitjor? A eixes preguntes va respondre Lalo Salmerón, catedràtic de Psicologia Aplicada de la Universitat de València. La realitat és que, a més temps de pantalla, menys comprensió lectora té l’alumnat.
Així ho assegura un estudi publicat per la Universitat de València, en el qual Salmerón i el seu equip van recórrer a dades de més de 150.000 alumnes de tot el món. Després de processar les dades, van comprovar que l’alumnat que llig en pantalles té una comprensió lectora molt pitjor que el que treballa amb llibres de text.
Són alumnes amb els quals es va fer una prova molt senzilla: donar-los un text en paper, i el mateix en una pantalla, i demanar-los que el llegiren per a després fer-los preguntes sobre el que acabaven de llegir. Els estudiants de la pantalla retenien moltíssim menys la informació que els que llegien en paper.
Predisposició del xiquet
La causa no té res a vore amb la pantalla física. “Les pantalles d’abans sí que podien ser més molestes d’usar, però les actuals són de molt bona qualitat per a la vista; en eixe sentit són iguals que llegir en paper”, conta Salmerón.
La clau està en la predisposició del xiquet o xiqueta quan agafa una pantalla o un llibre, en els hàbits. “Ho hem comprovat en l’estudi i els docents ho veuen en classe. L’estudiantat té una manera de consumir informació en pantalles molt diferent de la que tenen quan agafen un llibre. Amb un telèfon, ordinador o tauleta, la lectura o el consum d’informació és molt superficial i molt ràpid, no dona temps a aprofundir ni a processar bé la informació. De fet, es premia este comportament, que canvies de vídeo ràpidament. Un llibre t’obliga a concentrar-te durant molt de temps”, explica Salmerón.
