Oliva comença a preparar-se per a possibles pluges intenses
L’Ajuntament procedix a la neteja de llits de séquies i barrancs perquè desaigüen a màxima capacitat
Quan arriba el final de l’estiu i comença l’ambient tardorenc, arranca, també, l’època de l’any de més risc de pluges torrencials. Al Mediterrani, eixos fenòmens es produïxen especialment a la tardor, quan pot produir-se una invasió d’aire fred en altura que, en contacte amb una mar a alta temperatura, pot desencadenar les anomenades gotes fredes amb pluges intenses i prolongades.
Per a previndre els efectes d’eixos episodis, la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Oliva, que encapçala Enrique Parra, ha dut a terme treballs de neteja i adequació en diverses zones del terme municipal. Estes actuacions, que es porten a cap anualment, són fonamentals per a reduir el risc d’inundacions i millorar la seguretat de la ciutadania i de les activitats agrícoles.
Segons ha assenyalat l’Ajuntament, s’ha actuat en diferents punts, com el tram del riu Alfadalí entre el camí vell de Dénia i el camí de les Bruixes, el camí Riuet dels Gorgs i el camí de Jovades. La intervenció ha consistit en la retirada de vegetació i sediments per a facilitar el pas de l’aigua i millorar l’accessibilitat als camins.
Estes tasques formen part d’un pla més ampli, ja que l’Ajuntament continua treballant en altres zones del terme municipal que també requerixen manteniment i adequació per a estar en condicions òptimes davant de possibles episodis de fortes pluges.
Enrique Parra, regidor d’Agricultura, ha assenyalat que la neteja de camins i rius “és essencial per a previndre problemes en èpoques de fortes pluges”, i afig que enguany “hem actuat en zones especialment necessitades. Continuarem treballant en altres punts del municipi per a garantir que tot el terme estiga preparat”.
