El rècord estiuenc de creueristes a València trenca l’estratègia de Catalá
Entre juny i juliol, el port valencià registra 36.466 viatgers i 12 vaixells més que en 2024
Fa dos mesos, l’alcaldessa de València, María José Catalá, assegurava —després de conéixer les dades a la baixa d’arribades de creueristes a la ciutat del mes de maig— que l’aposta iniciada en 2024 pel seu ajuntament a la recerca de “disminuir, de manera progressiva, raonada, raonable i assenyada” esta classe d’arribades s’havia “ratificat”. La idea, insistia la màxima dirigent del consistori, s’emmarcava dins d’una estratègia —en la qual també té previst prohibir l’atracada de megacreuers a partir de 2026— amb la qual no es pretén “eliminar els creueristes de la ciutat, però sí ordenar eixe turisme de creuers”. Poques setmanes després d’eixes paraules, però, el port de València es troba en màxims històrics pel que fa a l’arribada d’esta mena de passatgers —i els vaixells que els transporten—. I, lluny de decréixer, les dos estadístiques es troben per damunt dels registres de l’any passat.
Més passatgers
Això és el que reflectix l’últim informe de Ports de l’Estat, que assenyala com, entre gener i juliol, van arribar al port valencià 430.223 passatgers, enfront dels 399.735 que ho van fer en els set primers mesos de 2024. El gran boom d’estos viatgers, però, s’ha donat entre juny i juliol. Només en eixos dos mesos van arribar a la ciutat 208.289 viatgers. O, cosa que és el mateix, un 21 % més (36.466 persones) que les 171.823 persones que van desembarcar durant eixe mateix període però de 2024.
Una cosa similar passa amb els vaixells. I és que el port va vore com entre els dos mesos atracaven fins a 56 creuers, dotze més que els 44 de 2024. Una alça explicada en part pel fet que les navilieres planifiquen les operatives d’esta mena d’itineraris amb mesos o fins i tot anys d’antelació, que ha fet que a València hagen coincidit diversos navilis alhora. Tant és així que, només en juliol, va haver-hi fins a set dies —una quarta part del total— en els quals dos vaixells —o tres, en el cas del dia 7— van coincidir en el Cap i Casal al mateix temps. Tot això a pesar que Catalá va assegurar en maig el seu objectiu d’“intentar al màxim que no coincidisquen determinats creuers en el mateix moment”.
La que menys augmenta
Però, malgrat esta crescuda, la realitat és que València és —entre els principals ports turístics del país— el que menys augmenta en nombre de creueristes respecte a l’any passat. En concret, l’increment del 7,6 % valencià en 2025 és inferior al 9,4 % que ha anotat en els set primers mesos el trànsit d’esta mena de viatgers a Balears, el 12 % de millora que suma Barcelona, el 23,8 % de crescuda que es va registrar a Las Palmas o el 33 % de Tenerife.
