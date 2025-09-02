Acord a Burjassot per la inclusió social
L’Ajuntament i l’Associació Lloc de Vida-Buscant Alternatives firmen un conveni de col·laboració
L’alcalde de Burjassot, Rafa García, i la presidenta de l’Associació Lloc de Vida-Buscant Alternatives, Pilar Ros Gallent, han firmat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de continuar treballant per la inclusió social que assegure la igualtat d’oportunitats per a les persones de diferents ètnies, gèneres i capacitats que, cada dia, acudixen a la citada entitat burjassotera. En la firma també ha sigut present la regidora de Servicis Socials, Manuela Carrero.
L’objecte del conveni és col·laborar amb l’Associació en les seues activitats relacionades amb la integració social i laboral que gestiona l’entitat, concretament col·laborant en els gastos generals de l’Associació i per a atendre adequadament les persones i/o famílies del municipi que es troben en situació de risc social i/o vulnerabilitat.
Des de l’entitat es porten a cap funcions d’acolliment, per a iniciar un treball d’orientació per al procés d’inserció social i laboral; formació presencial i en línia; intermediació laboral gratuïta, i ajuda assistencial a famílies de Burjassot, amb l’entrega de menús, aliments bàsics i articles d’higiene en coordinació amb el banc d’aliments de València.
Així mateix, també tenen una àrea d’infància, encarregada de gestionar el projecte “Creixent i aprenent”, que desenrotlla actuacions amb xiquetes, xiquets i jóvens entre els 6 i els 17 anys, orientades al fet que aconseguisquen una bona socialització i integració i que és també lloc de formació de voluntaris.
L’import de la subvenció que rebrà l’entitat és de 2.000 € a l’any durant quatre exercicis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Tallada per complet l’A-7 a Picassent després de bolcar un camió
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- Extingixen un incendi amb diversos focus en camps abandonats d’Ontinyent
- Abandó en el Jardí del Túria: jocs infantils tancats i arbratge i llacs en mal estat
- Mor un home de 82 anys després de patir un infart mentres es banyava en la platja de Port Saplatja