La fi de la temporada turística passa factura a l’ocupació valenciana
L’atur puja en agost en quasi 2.800 persones i l’afiliació a la Seguretat Social s’afona en prop de 25.000
El final d’agost ha comportat un colp d’una certa rellevància per al mercat laboral valencià. És quan acaba la part central de la temporada turística i quan acaben nombrosos contractes vinculats a eixa activitat. Les dades d’atur i ocupació que ha donat a conéixer hui el Govern així ho testifiquen.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana es va reduir en 24.900 persones (un descens de l’1,12 %), amb la qual cosa la xifra global es va quedar en 2,2 milions de cotitzadors. Si es tira la vista arrere i s’observa la variació interanual, les dades són sensiblement molt favorables, amb un augment de 68.928, és a dir un 3,23 % més, segons el Ministeri d’Inclusió.
Espanya
A Espanya, la reducció d’afiliats es va situar en els 199.300 (un 0,91 % menys) i el total està ara en 21,6 milions de persones. El comportament de la Comunitat Valenciana va ser el pitjor d’Espanya si no es pren en consideració Catalunya, amb una baixada de cotitzadores respecte a juliol de 63.562, i Madrid, amb 42.275 menys.
D’altra banda, l’atur del mes d’agost va pujar en 2.786 persones a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un 0,95 % més que el mes anterior i situa el nombre total de persones desocupades en 296.754, segons les dades fetes públiques este dilluns pel Ministeri de Treball. Per províncies, la desocupació va pujar en 1.806 persones en la de València, un 1,25 % més, 636 en la d’Alacant (+0,54 %) i 344 en la de Castelló (+1,09 %).
Este nombre total d’aturats és la xifra més baixa en un mes d’agost des de 2008. Des de l’inici de la sèrie històrica comparable, en 1996, l’atur ha pujat en agost en totes les ocasions. En l’últim any, la desocupació acumula un descens de 18.924 aturats, la qual cosa suposa un 6 % menys.
Per sectors, l’atur va baixar en l’agricultura, 81 menys (-1,08 %), mentres que es va incrementar en els servicis, 1.657 més (+0,8 %); la construcció, 644 més (+2,91 %); la indústria, 535 més (+1,53 %) i sense ocupació anterior, 31 més (+0,14 %). En agost, l’atur entre els jóvens menors de 25 anys va baixar, amb 942 aturats menys que al tancament del mes passat (-5,5 %), mentres que l’atur de les persones amb 25 anys i més es va incrementar en 4.081 aturats (+1,48 %).
En agost es van registrar 91.015 contractes a la Comunitat Valenciana, un 5,9 % més que en el mateix mes de l’any anterior. De tots estos, 41.710 van ser contractes indefinits, xifra un 6,8 % superior a la d’agost de l’any anterior, i 49.305, contractes temporals (un 5,2 % més). Del nombre de contractes registrats en agost, el 54,17 % va ser temporal (enfront d’un 54,08 % del mes anterior), i un 45,83 %, indefinits (el mes precedent va ser d’un 45,92 %).
Servicis
En el conjunt d’Espanya es va registrar un augment en 21.905 persones (+0,91 %) per culpa del mal comportament del sector servicis davant de la recta final de la campanya d’estiu, una cosa habitual este mes i que va deixar el total d’aturats en 2.426.511. Esta dada suposa el registre més baix des d’agost de 2007 i un repunt de l’atur molt lleument superior al que es va produir l’exercici passat en agost (+21.884 aturats més). En termes interanuals, l’atur va decréixer en 145.610 persones (-5,66 %). També es va registrar en agost una baixada, en termes desestacionalitzats, de 6.075 persones.
