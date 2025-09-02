Les dones patixen més estrés en el treball que els hòmens
Un estudi afirma que el 63,6 % de les dones treballadores sent estrés de manera freqüent o recurrent, enfront del 48,9 % dels hòmens
El 63,6 % de les valencianes treballadores assegura sentir estrés de manera freqüent o recurrent, enfront del 48,9 % dels hòmens. A més, un 19,8 % d’elles afirma experimentar-lo “sovint”, una xifra notablement superior al 13 % dels hòmens. En l’extrem oposat, els hòmens es mostren més propensos a declarar que no senten mai estrés (16,6 %) o que només en tenen poques vegades (29,9 %). Així es desprén d’un estudi sobre el benestar dels treballadors a Espanya que ha dut a terme Randstad, empresa especialitzada en recursos humans.
Sense tindre en compte el biaix de gènere, l’informe revela que el 22 % de treballadors de la Comunitat Valenciana afirma sentir-se estressat per motius professionals de manera freqüent o contínua, una xifra que es col·loca pràcticament en la mitjana nacional, situada en el 21,2 %. Això significa que un de cada cinc empleats valencians conviu habitualment amb l’estrés laboral. A més, el 37 % declara experimentar estrés laboral de manera ocasional. Per contra, només un 12 % assegura no haver sentit mai estrés relacionat amb el seu treball.
En l’àmbit estatal, el 79 % dels enquestats creu que la falta de desconnexió laboral impacta de manera directa en la seua salut i benestar. A més, revela que l’estrés relacionat amb el treball és freqüent o constant per a més de dos de cada deu participants.
Segons els resultats, a escala nacional, el 21,2 % dels empleats a Espanya afirma sentir-se sovint o sempre estressat per motius professionals. No obstant això, este percentatge varia de manera significativa segons el territori.
En el més alt del rànquing estan Astúries (25,2 %), Galícia (24,7 %) i Canàries (24,3 %), amb un de cada quatre empleats sota estrés freqüent. En l’extrem oposat destaquen, amb els nivells més baixos, Navarra (13 %) i Balears (11,1 %), seguits de Castella-la Manxa (17,2 %) i Múrcia (16,3 %).
En sanitat, emocionalment esgotats
En sanitat, un de cada tres treballadors (35,6 %) assegura estar actualment emocionalment esgotat, i un 43,3 % ho ha estat en el passat. En construcció, el 31,5 % està actualment esgotat, el mateix percentatge que ha viscut eixa situació abans. En educació, el 29,8 % patix burnout (també denominada síndrome del treballador cremat), i un 35,1 % l’ha patit prèviament. En el cas dels treballadors del sector tecnològic, un 25,2 % està esgotat emocionalment hui, i un 45 % ha experimentat eixe esgotament.
Per contra, els sectors amb menys afectació emocional són l’administració pública, a on un 41,3 % no ha sentit mai esgotament, i només un 10,3 % el patix en l’actualitat; el sector de la cultura i l’art, en què un 38,7 % assegura no sentir-se mai esgotat mentalment, i el sector de l’energia i el medi ambient, amb un percentatge d’un 37,1 %.
