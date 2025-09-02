Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les dones patixen més estrés en el treball que els hòmens

Un estudi afirma que el 63,6 % de les dones treballadores sent estrés de manera freqüent o recurrent, enfront del 48,9 % dels hòmens

Més de la mitat de les valencianes treballen en continu estrés

Més de la mitat de les valencianes treballen en continu estrés / E. Press

Mónica Ros

Mónica Ros

València

El 63,6 % de les valencianes treballadores assegura sentir estrés de manera freqüent o recurrent, enfront del 48,9 % dels hòmens. A més, un 19,8 % d’elles afirma experimentar-lo “sovint”, una xifra notablement superior al 13 % dels hòmens. En l’extrem oposat, els hòmens es mostren més propensos a declarar que no senten mai estrés (16,6 %) o que només en tenen poques vegades (29,9 %). Així es desprén d’un estudi sobre el benestar dels treballadors a Espanya que ha dut a terme Randstad, empresa especialitzada en recursos humans.

Sense tindre en compte el biaix de gènere, l’informe revela que el 22 % de treballadors de la Comunitat Valenciana afirma sentir-se estressat per motius professionals de manera freqüent o contínua, una xifra que es col·loca pràcticament en la mitjana nacional, situada en el 21,2 %. Això significa que un de cada cinc empleats valencians conviu habitualment amb l’estrés laboral. A més, el 37 % declara experimentar estrés laboral de manera ocasional. Per contra, només un 12 % assegura no haver sentit mai estrés relacionat amb el seu treball.

En l’àmbit estatal, el 79 % dels enquestats creu que la falta de desconnexió laboral impacta de manera directa en la seua salut i benestar. A més, revela que l’estrés relacionat amb el treball és freqüent o constant per a més de dos de cada deu participants.

Segons els resultats, a escala nacional, el 21,2 % dels empleats a Espanya afirma sentir-se sovint o sempre estressat per motius professionals. No obstant això, este percentatge varia de manera significativa segons el territori.

Porcentaje de trabajadores estresados, por comunidades autónomas.

Percentatge de treballadors estressats, per comunitats autònomes / Levante-EMV

En el més alt del rànquing estan Astúries (25,2 %), Galícia (24,7 %) i Canàries (24,3 %), amb un de cada quatre empleats sota estrés freqüent. En l’extrem oposat destaquen, amb els nivells més baixos, Navarra (13 %) i Balears (11,1 %), seguits de Castella-la Manxa (17,2 %) i Múrcia (16,3 %).

En sanitat, emocionalment esgotats

En sanitat, un de cada tres treballadors (35,6 %) assegura estar actualment emocionalment esgotat, i un 43,3 % ho ha estat en el passat. En construcció, el 31,5 % està actualment esgotat, el mateix percentatge que ha viscut eixa situació abans. En educació, el 29,8 % patix burnout (també denominada síndrome del treballador cremat), i un 35,1 % l’ha patit prèviament. En el cas dels treballadors del sector tecnològic, un 25,2 % està esgotat emocionalment hui, i un 45 % ha experimentat eixe esgotament.

Per contra, els sectors amb menys afectació emocional són l’administració pública, a on un 41,3 % no ha sentit mai esgotament, i només un 10,3 % el patix en l’actualitat; el sector de la cultura i l’art, en què un 38,7 % assegura no sentir-se mai esgotat mentalment, i el sector de l’energia i el medi ambient, amb un percentatge d’un 37,1 %.

