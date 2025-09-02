Mazón anuncia 350 milions més en ajudes “automàtiques” per a afectats per la dana
La Generalitat pagarà 3.000 euros més per béns de primera necessitat, 2.500 euros a qui va perdre el cotxe, fins a 3.000 euros més per autònom i 360 euros a treballadors en ERTO, tot això sense burocràcia
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat, este dimarts, l’activació imminent de 350 milions més en ajudes per a afectats per la dana del passat 29 d’octubre. Les noves línies incorporen com a gran novetat l’absència de burocràcia, que, segons ha explicat el cap del Consell, està sent un dels grans obstacles perquè les subvencions arriben amb celeritat a les persones sol·licitants. Els recursos que posa la Generalitat, que eleven el total mobilitzat per a la reconstrucció fins als 1.500 milions, ixen de nou a càrrec del deute autonòmic.
“S’ha acabat l’infern burocràtic”, ha proclamat Mazón durant l’acte en el qual ha anunciat les noves partides, dissenyat com una declaració institucional, i, per tant, sense preguntes de la premsa. El president ha ressaltat que era “imperatiu corregir” eixa càrrega burocràtica per a accedir a algunes ajudes, per la qual cosa estes línies s’ingressaran de manera “automàtica” en els comptes corrents dels afectats que reunisquen les condicions de cada subvenció. “No hauran de moure ni un paper”, ha aprofundit el dirigent del PP.
Els decrets s’aprovaran en el pròxim ple del Consell, este divendres, i els abonaments començaran a arribar ja este mes de setembre i amb el 15 d’octubre com a data límit.
Es reforcen quatre partides que ja estaven en marxa, a les quals se’ls afigen estes característiques d’ingrés automàtic. Quant a les ajudes de primera necessitat, que eren de 6.000 euros per persona afectada, s’augmenten un 50 %, per la qual cosa cada damnificat ingressarà 3.000 euros més. En total es destinen 120 milions.
Aquells que van perdre el vehicle en la riuada, uns 87.000 propietaris, rebran fins a 2.500 euros més en funció del tipus de cotxe sinistrat. El pressupost d’esta partida és de 171 milions. Igualment, els autònoms sense empleats percebran “fins a 3.000 euros”, amb una dotació de 55 milions. Segons Mazón, hi ha 5.000 treballadors per compte propi afectats per la dana.
Finalment, els treballadors afectats per un ERTO a conseqüència de la riuada, ingressaran 360 euros més, una quantitat a la qual “es va comprometre el Govern però que encara no ha pagat”, segons el cap del Consell.
Mazón ha tornat a carregar contra el Govern central, tant per la seua lentitud en el pagament de les ajudes a càrrec seu com per la falta de suport economicofinancer a la Generalitat. “No disposem del Consorci d’Assegurances per a maquillar les dades, ni de finançament a fons perdut per a afrontar els pagaments. La C. Valenciana és la pitjor finançada i continuem sols”, ha lamentat el president.
Segons Mazón, és “inaceptable” que el Govern s’escude en la baixa demanda per a justificar el fet d’haver pagat “a penes el 30 % de les ajudes”. El Consell, ha afegit el popular, tracta, amb esta nova fórmula, d’invertir eixa tendència: “Si sabem quins ciutadans complixen els requisits, per què obligar-los a fer tràmits? Si sabem quins cotxes han anat al desballestador, per què demanar les dades?".
Amb tot, i després de negar que estes noves ajudes es deguen a una “competició” ni a una “lluita pel relat” amb Moncloa, Mazón ha demanat “col·laboració i lleialtat institucional” al Govern, i ha lamentat, de pas, que este seguisca sense acceptar la posada en marxa d’una comissió mixta per a augmentar la cooperació entre administracions.
