Valencià
Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”
Creu que les polítiques del Consell i Diputació en matèria lingüística no són oposades: “El seu escenari polític no el tenim nosaltres”
En una de les parets es llig: “Mou-te, juga i fes esport si vols créixer sa i fort”. En una altra: “Menja una taronja al dia i tindràs molta energia”. Més enllà de la utilitat dels consells rimats sobre salut, la visita del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, als vinils que cobrixen les parets de les urgències pediàtriques de l’Hospital General són tota una declaració d’intencions. “Volem que el valencià tinga una bona salut”, ha manifestat Mompó, en un joc de paraules. En un moment en què la pressió de Vox intenta posar en perill el reducte lingüístic en què s’ha convertit la Diputació —que recentment ha acordat finançar amb 200.000 euros activitats de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua—, el president assegura que no deixarà que ningú amenace eixa “salut” del valencià. Ni tan sols en escenaris en els quals l’equip de govern puga necessitar el suport de la formació d’ultradreta. “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”, ha assegurat.
“Vox és lliure de pensar o fer el que considere”, ha manifestat Mompó a preguntes dels periodistes sobre les declaracions de responsables d’esta formació que amenaçaven de retirar el suport a PP i Ens Uneix per les seues polítiques “separatistes” i “d’esquerres”. Es pregunta Mompó que si les institucions valencianes secunden el que és propi, “què hi ha més nostre que el valencià?”. Creu que el fet que s’haja creat “debat sobre la llengua” és bo i que la política provincial de promoció del valencià va en la línia de “fer una institució útil”, però també “reivindicativa”.
“De problemes, n’hi ha tots els dies, però busquem el que ens unix”
Sobre els problemes generats en la relació amb Vox, opta per llevar-los importància. “De problemes, n’hi ha tots els dies, ja no només en la política, també a casa, també tinc problemes amb els meus fills i amb la meua dona, però podem triar buscar l’enfrontament o buscar el que ens unix”, destaca. I encara que des del PP de la Diputació reivindiquen les seues pròpies accions de promoció de la llengua —des de les àrees que dirigixen en la corporació—, creuen que el pacte amb Ens Uneix “funciona bé”. “Hi ha coses que no faria com ells i n’hi haurà coses que ells no farien com jo, però tenim llibertat cada u en la nostra àrea”, afirma.
I eixa llibertat, creu el president de la Diputació, funciona. “Estem fent coses tan desgraciadament sorprenents com que hi haja uns pressupostos que tiren avant pràcticament amb la unanimitat de tots els grups”, ha reivindicat Mompó.
Qüestió de principis
Així que no planeja cap canvi d’enfocament, encara que necessita el suport de Vox. “Jo no tinc línies roges amb cap partit, crec que l’important és arribar a acords, però també tinc principis, i el valencià és un d’eixos principis que no vull tocar”, ha destacat. Si ho fera, ha afegit, renunciaria a qui és. “Deixaria de poder mirar als ulls a les persones que m’han parit o que em coneixen des de xicotet”, ha afegit.
I a pesar que el Consell havia deixat els comptes de l’AVL en uns minsos 50.000 euros, afirma Mompó que les polítiques lingüístiques de les dos institucions “no són contractistes”. “Al final, el context és el que és i la situació és la que és, i el seu escenari polític no el tenim nosaltres”, ha admés, en referència a la necessitat del Consell de comptar amb el suport extern de Vox, per exemple, per a aprovar els seus comptes. El president ha insistit que no hi ha tantes discrepàncies com sembla: “Els pressupostos són realment bastant fixos, varia un 10 o 15 % segons qui governa, però no molt més”. En este sentit, creu que és millor “fixar-se en el 85 o 95 % de les coses” que tots tenen en comú.
