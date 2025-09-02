Ondara retarda al 12 de gener la municipalització del subministrament d’aigua
Estava previst que l’empresa municipal Sinma assumira el servici este 1 de setembre, però s’ha decidit que Aigües de València seguisca fins a l’inici de 2026
L’Ajuntament d’Ondara ha notificat a l’empresa concessionària Aigües de València, SA, que continuarà prestant el servici municipal de proveïment d’aigua potable i clavegueram fins al 12 de gener de 2026. Esta decisió es va comunicar en el ple extraordinari celebrat l’1 de setembre, després d’haver sigut aprovada per la Junta de Govern Local.
A pesar que estava previst que l’empresa municipal Sinma assumira la gestió de l’aigua a partir de l’1 de setembre de 2025, coincidint amb la finalització de la concessió d’Aigües de València, diversos factors tècnics i operatius han motivat l’ajornament. Segons l’informe de l’enginyer especialista en el cicle integral de l’aigua, Rafael Aranda Espí, encara queden pendents qüestions com la subrogació del personal, la identificació d’empreses especialitzades per a servicis específics, la finalització del projecte de digitalització i la resolució sobre la propietat de les ferramentes de telecontrol. A més, es considera poc adequat iniciar el canvi de gestió en setembre, després d’un mes d’agost pràcticament inhàbil, i tenint en compte que la facturació del servici és trimestral, amb un tercer trimestre que acaba el 30 de setembre.
Per a garantir una transició ordenada i segura, s’ha acordat crear una comissió de treball tècnic que coordinarà el canvi de model de gestió entre Aigües de València i Sinma. L’Ajuntament ha sol·licitat a la concessionària que designe un responsable per a iniciar les reunions de coordinació com més prompte millor.
L’alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha explicat que Sinma havia rebut recomanacions del seu consultor de gestió d’aigua potable per a ajornar l’inici de la gestió directa fins a l’inici del nou any fiscal, l’1 de gener de 2026. Això permetria una subrogació ordenada del personal, una millor gestió econòmica i fiscal i una col·laboració estreta entre les dos entitats durant els últims mesos de 2025. A partir del 12 de gener de 2026, el servici serà gestionat íntegrament per l’Ajuntament d’Ondara per mitjà de Sinma.
Per la seua banda, el regidor del PP Agustín Vaquer va expressar dubtes sobre la pròrroga del contracte aprovada per la Junta de Govern el mes d’agost, considerat inhàbil. Malgrat entendre els motius tècnics, va manifestar preocupació pel fet que encara queden qüestions importants per resoldre, com la subrogació del personal, la liquidació del contracte, la transferència del control digital i la contractació de servicis auxiliars. Vaquer va criticar la falta d’informació en el ple i va demanar un seguiment mensual del procés per a garantir transparència i una gestió adequada.
Atindre’s a l’any fiscal
Un dels motius clau per a ajornar la subrogació del personal és la conveniència de mantindre un únic pagador durant tot l’any fiscal. Això facilita la gestió administrativa i fiscal tant per a l’Ajuntament com per als treballadors, evitant complicacions derivades d’un canvi d’empresa enmig de l’exercici, com, per exemple, duplicació de retencions, ajustos en les declaracions de la renda o problemes en la cotització a la Seguretat Social. D’esta manera, es garantix una transició més fàcil i ordenada, amb una única entitat responsable de les nòmines durant tot l’any 2025, segons va explicar després del ple el gerent de Sinma als regidors i regidores.
