Sagunt debatrà demanar un ‘hub’ laboral sostenible
Compromís insta a una planificació estratègica amb tots els sectors implicats
El ple de l’Ajuntament de Sagunt que se celebra este dijous debatrà una proposta de Compromís per a la creació d’un hub d’ocupació sostenible en Parc Sagunt. La portaveu municipal, Maria Josep Picó, considera que el parc empresarial “necessita una planificació estratègica per part de les administracions autonòmica i estatal, amb participació de tots els sectors, per a fer possible un ecosistema d’alt valor afegit, amb treball de qualitat i a llarg termini”.
La valencianista afig que la seua proposta se centra en l’impuls d’un node “d’ocupació sostenible, bioeconomia i innovació social per a promoure el coneixement i el talent jove, a més de fer possible que els projectes PERTE —projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica— siguen verdaders catalitzadors per a consolidar un model econòmic de competitivitat al Camp de Morvedre, suport a l’economia social i un desenrotllament sostenible mitjançant l’ús eficient dels recursos naturals”, argumenta Picó.
Moment idoni
Compromís per Sagunt considera el moment actual molt adequat per a posar en marxa este projecte, a fi de “promoure un treball col·laboratiu i continuat amb el sector educatiu, empresarial i sindical del Camp de Morvedre, com també de les universitats públiques, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I”, afig Picó.
Segons els criteris de creació dels PERTE, insistix la portaveu valencianista, com també l’actual context de transició ecològica i digital en el marc del Pacte Verd Europeu, el desplegament de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la missió d’Espais Estratègics Empresarials, Picó argumenta que és “molt oportuna la promoció d’un desenrotllament estratègic de Parc Sagunt amb una visió integradora i interdisciplinària capaç d’impulsar un teixit productiu competitiu i resilient a llarg termini”.
Consens
Per estos motius, Compromís per Sagunt pretén arribar a un consens entre totes les forces de la ciutat per a instar la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i el Ministeri d’Indústria i Turisme a l’impuls i la creació d’un hub d’ocupació sostenible, bioeconomia i innovació vinculat als projectes PERTE desenrotllats en Parc Sagunt, com també sol·licitar a la Generalitat i al Govern d’Espanya la seua coordinació per a posar en marxa i garantir la continuïtat d’este hub en Parc Sagunt, involucrant l’ecosistema educatiu i empresarial, universitats públiques i sindicats.
