Festival
Sagunt a Escena finalitza la seua 42a edició amb localitats esgotades en el Teatre Romà i rècord de públic en l’“Off Romà”
Entre el 31 de juliol i el 23 d’agost s’han representat 18 espectacles, 11 d’estos valencians, als quals han acudit 7.500 persones
El festival Sagunt a Escena va tancar, el passat 23 d’agost, la seua 42a edició, en la qual ha oferit 21 representacions. Prop de 7.500 espectadors van gaudir d’esta oferta de teatre, circ, dansa i música.
Nou de les representacions van tindre lloc en el Teatre Romà i nou més van formar la programació de l’espai “Off Romà”, una programació que té lloc en carrers, places i escenaris alternatius de la ciutat. Turismointerior Vol#9 Sagunt, de David Montero, ha oferit quatre representacions, motiu pel qual el total de propostes ha sigut de 18, però el de representacions, de 21.
La programació del Teatre Romà ha inclòs tres propostes firmades per artistes de la Comunitat Valenciana. És el cas del guitarrista alacantí Yerai Cortés; la comèdia El agua de Valencia, de Rambleta i Yapadú Producciones, i Querencia, d’Hongaresa de Teatre.
Així mateix, tot el programa de l’“Off Romà” ha estat compost per espectacles de creadors valencians de dansa, circ, teatre i música de les tres províncies.
Un total de 4.990 espectadors han gaudit de les propostes de gran format que ha acollit el Teatre Romà, amb totes les localitats disponibles esgotades. Per la seua banda, al voltant de 2.500 persones s’han acostat als espectacles oferits en la Glorieta, el Pantalà, l’Albereda, els jardins del Centre Cívic, la pinada del Triangle Umbral, la Casa dels Berenguer, el Centre Cultural Mario Monreal i els carrers del barri antic, per a on ha discorregut l’itinerari de Turismointerior Vol#9.
Per a la directora adjunta d’Arts Escèniques de l’IVC i directora artística del festival, María José Mora, “en esta edició, Sagunt a Escena s’ha reafirmat com el gran escenari per a la presentació d’obres clàssiques actualitzades a través de mirades contemporànies, al mateix temps que es consolida com el gran festival d’estiu de la Comunitat Valenciana. La creació local ha tingut una gran presència i, per primera vegada, s’ha dut a terme un projecte de mediació cultural”.
Guitarra coral i veus del passat
Un dels aspectes que destaca d’esta edició és que tots els espectacles del Romà han esgotat les localitats. És el cas del guitarrista Yerai Cortés, i també de l’espectacle inaugural, Los dos higalgos de Verona, una comèdia de Shakespeare firmada per Declan Donellan i la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.
Altres espectacles que han omplit les càvees del recinte mil·lenari són el de la companyia xinesa Tao Dance Theater, amb 13 & 14; Los cuernos de Don Friolera, dirigit per Ainhoa Amestoy; el monòleg d’Alberto Conejero, En mitad de tanto fuego; la comèdia amb tints musicals El agua de Valencia; Electra, protagonitzada per María León; un renovat Memorias de Adriano, amb Lluís Homar al capdavant; i Querencia, de Paco Zarzoso, amb el qual la companyia Hongaresa ha celebrat els seus 30 anys de vida.
L’“Off” i noves ubicacions
El popular programa “Off Romà” ha tingut dos peculiaritats. D’una banda, el cartell ha estat compost íntegrament per creacions d’artistes de la Comunitat Valenciana, amb rècord d’assistència.
D’altra banda, s’ha incorporat una activitat de mediació amb el veïnat de Ciutat Vella, el barri al costat del teatre. Gràcies als veïns, s’ha oferit un recorregut molt personal pels carrers d’este històric lloc. La gran acceptació de la proposta va omplir les quatre representacions disponibles.
També cal destacar l’arribada de Pilots, de La Finestra Nou Circ, al Pantalà, un espectacle itinerant que va atraure famílies senceres.
Versonautas, amb el seu concert poètic Recitare Religare; Eirêne, de La Troupe Malabó; Vitae, de Xà! Teatre; B.O.B.A.S., de la cia. Jimena Cavalleti; Dummies, de Wako Danza; Doña Rosita la soltera, de La Máquina Teatro, i Rogles de cançons i misèria, de Cactus Teatre, han sigut la resta de les propostes gratuïtes de l’“Off Romà”.
L’Albereda i el Centre Mario Monreal han sigut altres espais nous que han acollit peces del programa.
