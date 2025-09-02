València busca tecnologia per a ordenar l’allau de turistes en la ciutat
La convocatòria realitzada a través de València Innovation Capital perseguix desenrotllar una ferramenta digital que permeta monitorar i predir els fluxos turístics en temps reals, emetre alertes i millorar l’experiència i la seguretat en l’espai públic
C. Moreno
L’Ajuntament de València, per mitjà de València Innovation Capital, ha llançat el repte “SmartTourFlow”, un concurs de projectes dirigit a desenrotllar solucions tecnològiques avançades per a identificar, monitorar i predir els fluxos turístics en la ciutat, especialment en les zones més saturades. Esta iniciativa forma part dels reptes GovTech, que busquen millorar la qualitat de vida urbana i els servicis públics a través de la innovació.
La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha explicat que este repte resumix l’objectiu del seu govern, que implica millorar l’experiència turística sense comprometre la qualitat de vida del veí. “A València apostem per un model de turisme sostenible, que pose el ciutadà en el centre, que genere valor i que convisca de manera equilibrada amb la vida quotidiana de la ciutat”, ha assenyalat.
En este sentit, el concurs de projectes busca enfrontar-se a la dificultat que suposa definir el que s’entén per capacitat de càrrega urbana. La solució no pretén restringir l’activitat turística, sinó optimitzar-la. Per exemple, permetrà que els guies turístics puguen anticipar-se a zones saturades, evitant una mala experiència de visita per falta de coordinació. Però, sobretot, es tracta d’una mesura clau en “favor de la seguretat, ja que incorpora límits multifactorials basats en criteris com l’ocupació crítica de l’espai públic (per exemple, dos persones per metre quadrat, com en un pla d’evacuació per a grans esdeveniments)”, ha explicat la regidora.
La solució guanyadora haurà de materialitzar-se en una ferramenta digital capaç d’oferir resultats en temps real sobre els fluxos turístics en diferents punts de la ciutat. Esta ferramenta també haurà de generar alertes i projeccions anticipades que servisquen de suport a la planificació urbana i turística. “A més, serà fonamental que esta tecnologia facilite la gestió de recursos, l’organització de visites i la presa de decisions informades per part de les administracions i els agents turístics”, ha afegit Llobet.
Les propostes podran integrar tecnologies com el big data i la intel·ligència artificial per a l’anàlisi predictiva de dades; rèpliques digitals i realitat augmentada per a simular escenaris i visualitzar el comportament urbà; IoT (o internet de les coses) per a la recollida automàtica de dades en temps real, i sistemes d’informació geogràfica (SIG) per a mapar i gestionar el territori. També es valorarà l’aplicació de models que analitzen la capacitat de càrrega física i social de cada espai, tenint en compte el seu ús, localització i dinàmica temporal.
Múltiples indicadors
Així mateix, les candidatures hauran d’incorporar una perspectiva integral basada en múltiples indicadors. Entre estos, la mobilitat urbana, la densitat poblacional, l’afluència de residents, la ubicació d’allotjaments turístics, esdeveniments, centres de visitants i altres infraestructures, així com la seua capacitat operativa. S’espera que les solucions presenten flexibilitat per a adaptar-se a diferents barris, enclavaments o estacions de l’any, i que puguen integrar-se amb plataformes municipals ja existents com VLCi i Visit València.
El projecte guanyador rebrà un contracte de 50.000 € + IVA per a desenrotllar un pilot en un termini de 12 mesos. Dos propostes finalistes seran reconegudes amb 2.500 € + IVA cada una. Les candidatures podran presentar-se fins al 21 de setembre de 2025 mitjançant la Plataforma de contractació del sector públic, i seran avaluades per un jurat independent.
