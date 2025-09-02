Xoc decisiu d’Espanya contra la Itàlia de Thompson
Els de Sergio Scariolo es juguen contra els italians i Grècia el seu futur en el campionat
Jorge Valero
L’Espanya més taronja i la Itàlia de Darius Thompson, nou jugador del València Basket, s’enfronten hui, dimarts, a partir de les 20:30 h, en un partit decisiu per a tancar de manera matemàtica la classificació per als octaus de final. Un rival a priori més complicat que els que han tingut fins ara els de Scariolo i que fa l’efecte que serà clau per a no dependre d’una victòria, dijous, contra la potent Grècia, invicta en el grup C.
Encara que Darius ha anat de menys a més en el campionat i va destacar ja en l’últim partit d’Itàlia contra Bòsnia, amb 14 punts, 4 assistències, 1 rebot i 14 de valoració en 32 minuts en pista, la gran amenaça transalpina arriba a priori de la mà de l’aler Simone Fontecchio, que ve d’obtindre la millor anotació d’un jugador del seu país en la història de l’esdeveniment, després de transformar 39 punts en el triomf contra Bòsnia i Hercegovina, en el qual els seus van patir més del que es podia prevore.
Eixa va ser la segona de les dos victòries que acumulen en tres partits, ja que també van ser capaços de desfer-se de Geòrgia, però van caure en la seua estrena contra Grècia. En la selecció espanyola, per la seua banda, els cinc jugadors taronja han anat també de menys a més, arribant a ser protagonistes en l’últim partit contra Xipre amb bones estadístiques i acariciant fins i tot el que hauria sigut un històric quintet 100 % taronja en l’últim quart contra Bòsnia, en el qual van arribar a ajuntar-se quatre jugadors del València Basket, a falta només d’un Pradilla que descansava en la banqueta.
Pendents de Juancho
La selecció espanyola sembla haver passat pàgina de les males sensacions que va deixar el seu debut contra Geòrgia, encara que cert és que les següents victòries van arribar contra rivals de menys entitat, Bòsnia i Hercegovina i Xipre. Si hi ha alguna cosa que preocupa és l’estat físic de Juancho Hernangómez, ja que no va poder acabar l’últim partit després de xafar sobre el peu d’un jugador xipriota en l’inici del segon quart, encara que va continuar forçant fins al descans.
Bitllet per a Riga
Una victòria a Limassol els donaria bitllet directe a Riga, capital letona, a on els setze millors equips participaran en les eliminatòries directes pel títol. Un primer objectiu per a seguir en la defensa del títol de 2022, encara que, en esta ocasió, Espanya no estava per a la FIBA ni entre les deu favorites a guanyar el títol.
Rècords
Espanya arriba amb un plus d’autoestima per les últimes victòries, en les quals, a més, va assolir diversos rècords històrics, ja que davant dels bosnians van igualar el rècord de triples anotats per la selecció en un partit de l’Eurobasket, amb 15, i contra Xipre en van fer només un menys. O d’assistències, 25 contra els primers i 29 contra els segons, i de rebots, 35 i 46 respectivament. Quant als precedents en xocs oficials, se n’han jugat fins a la data 33, amb 21 victòries italianes i 12 espanyoles, dos d’estes en els tres últims cara a cara.
