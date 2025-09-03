Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid

L’Aemet activa la preemergència per temperatures que en alguns punts fregaran els 40 °C a l’ombra

Un jove es refresca en una de les fonts del centre de la ciutat

Un jove es refresca en una de les fonts del centre de la ciutat / F. Calabuig

Marga Vázquez

València

L’estiu continua i bona prova d’això és la nova alerta activada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ja ha advertit que en les pròximes hores les altes temperatures tornaran a ser presents en quasi tota la província fins al punt de situar el termòmetre prop dels 40 °C a l’ombra en alguns punts del territori.

L’alerta groga per calor afectarà tot el litoral de València i l’interior sud, encara que els valors tèrmics més elevats es donaran, sobretot, en les àrees prelitorals. Així ho indica l’Aemet, que apunta a temperatures de més de 38 graus en l’interior i superiors als 36 en la costa. De fet, en ubicacions de la Ribera Alta, molt exposada a les altes temperatures, s’espera que el termòmetre fregue els 40 °C, com a Carcaixent o al Marquesat, igual que en punts de la Costera, com Xàtiva.

Quan farà més calor

El pitjor es produirà, com sol ser habitual, en les hores centrals de la jornada de demà, dijous 4 de setembre. En concret, l’alerta per calor s’activarà a la una de la vesprada i s’extingirà a les huit de la nit, encara que això no significa que a partir d’eixe moment les altes temperatures remeten. Tot el contrari: des de les 20:00 hores, el mercuri baixarà, però es dispararà la sensació tèrmica, per la qual cosa se sentirà encara més calor que la que faça en realitat.

En la ciutat de València, també afectada per l’alerta groga, s’esperen valors de més de 32 °C a l’ombra que se sentiran com si foren més alts tant a primera hora de la vesprada com a última, segons detalla l’Agència Estatal de Meteorologia.

El tiempo en València ciudad mañana será caluroso y la sensación térmica llevará a notar más temperatura de la que realmente haga, según la previsión de la Aemet.

Demà, el dia a València ciutat serà calorós i la sensació tèrmica portarà a notar més temperatura de la que realment faça, segons la previsió de l’Aemet / Aemet

A Xàtiva i Carcaixent, la sensació tèrmica no es dispararà tant, encara que en la localitat de la Ribera Alta no refrescarà un poc fins passades les deu de la nit, ja que a les 21:00 hores s’esperen 29 graus, però es notaran com si en foren almenys 33.

La temperatura que mañana se alcanzará en Carcaixent, por horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La temperatura que es registrarà demà a Carcaixent, per hores, segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia / Aemet

L’endemà, el divendres 5 de setembre, la situació canviarà molt, ja que s’esperen pluges probables i una baixada de les temperatures en pràcticament tota la província: un autèntic respir després d’un estiu llarg que, a més, ha sigut el més tòrrid des que hi ha registres a la Comunitat Valenciana, segons va revelar l’Aemet el cap de setmana passat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents