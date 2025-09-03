Gandia, un altre estiu com a “motor turístic”
Els hotels de la ciutat registren un 95 % d’ocupació el mes d’agost
Un altre estiu de rècord per a la platja de Gandia. No és una sensació, sinó que ho diu Hosbec, la patronal que aglutina diversos hotels de la ciutat i que ha destacat el comportament de la capital de la Safor “de manera especial” en el balanç de la segona quinzena d’agost, que ha donat a conéixer estos dies.
En concret, segons les dades arreplegades per l’entitat, Gandia ha registrat, entre el 15 i el 31 d’agost, el 95 % d’ocupació, la qual cosa suposa pràcticament un ple tècnic. El percentatge per a tot el mes ha sigut molt semblant, d’un 94,7 %.
Segons Hosbec, Gandia ha registrat, este estiu, “els millors nivells d’ocupació” de la mostra estadística, per damunt fins i tot de Benidorm.
En esta situació, la capital de la Safor es consolida com tot un referent turístic per a la Comunitat Valenciana i es convertix en “un dels motors d’estiu” de la província de València, segons arreplega el balanç d’Hosbec.
Es tracta, assenyala l’organisme, d’una destinació “amb un marcat predomini del mercat nacional, que representa el 90 % dels visitants”. “Esta fidelitat del turisme domèstic, unida a la fortalesa de la seua temporada alta, reafirma el paper de Gandia com un dels motors de l’estiu en la província”.
Així, agost ha consolidat les xifres positives d’ocupació que es van registrar durant la primera part de l’estiu en la ciutat. En juliol, Gandia va registrar una mitjana del 90 % d’ocupació, cinc punts per damunt de la mitjana de la província de València, amb unes xifres especialment notables la segona quinzena, amb un 90,2 %.
