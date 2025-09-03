Borsa
L’Ibex 35 obri a l’alça, amb un avanç de quasi el 0,2 %, i busca consolidar els 14.700 punts
El selectiu madrileny va tancar ahir amb una caiguda de quasi l’1,6 % que quasi li va costar els 14.700 punts
EP
L’Ibex 35 ha obert la sessió d’este dimecres amb un avanç del 0,19 %, la qual cosa ha portat el selectiu a situar-se en els 14.731,9 punts, després de tancar ahir amb una caiguda de quasi un 1,6 % que quasi li va costar els 14.700 punts.
Els inversors estaran atents, este dimecres, a la publicació d’una bateria de PMI de servicis a Espanya, França, Alemanya i la zona euro, així com a les paraules de la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que hui inaugura, a Frankfurt, una conferència de la Junta Europea de Risc Sistèmic.
A més, els mercats seguiran pendents dels moviments del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha anunciat que sol·licitarà al Tribunal Suprem una resposta urgent amb la intenció que revoque la decisió en la qual un tribunal federal ha declarat il·legals molts dels seus aranzels, una petició que presentarà, a tot tardar, este dimecres.
“Acudirem al Tribunal Suprem, perquè necessitem una decisió ràpida. Sol·licitarem una resolució urgent”, ha assenyalat en declaracions a la premsa des del Despatx Oval de la Casa Blanca.
El mandatari estatunidenc ha justificat esta decisió al·legant que “seria una devastació” per als Estats Units que es mantinguera el dictamen, del passat divendres, del Tribunal d’Apel·lació del Circuit Federal dels Estats Units, que va considerar que Trump va invocar indegudament una llei d’emergència per a imposar aranzels a desenes de socis comercials, inclosos els gravàmens a les importacions xineses, canadenques i mexicanes, que, segons ell, tenien per objectiu combatre el trànsit transfronterer de fentanil.
En este context, les majors pujades de l’Ibex 35 en l’obertura d’este dimecres les marcaven Redeia (+2,2 %), Amadeus (+1,3 %), Rovi i ArcelorMittal (+0,94 % en els dos casos) i Acciona Energía (+0,89 %).
Quant a les caigudes, la més pronunciada era la d’Endesa, amb un 0,74 %, seguida d’Iberdrola (-0,44 %), Indra (-0,40 %), Naturgy (-0,30 %) i Repsol (-0,21 %).
Les principals places borsàries del Vell Continent també obrien este dimecres en positiu. París era la que més pujava, un 0,6 %, seguida de Frankfurt (+0,4 %) i Londres, que es revalorava quasi un 0,2 %.
El petroli, a la baixa
El preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, baixava quasi un 0,3 % després de l’obertura de les borses europees, fins a situar-se en els 68,95 dòlars, mentres que el West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, cedia un 0,2 %, fins als 65,44 dòlars.
En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1634 “bitllets verds”, en tant que l’interés exigit al bo a 10 anys es moderava fins al 3,393 %.
