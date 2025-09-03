Lucas Beltrán oferix més polivalència que Sadiq
L’atacant argentí fitxat pel València pot actuar com a 9 i com a mitja punta
Rafa Jarque
El València va tancar, este dilluns, el mercat de fitxatges amb l’arribada de Lucas Beltrán com a cedit. Després del col·lapse de l’operació Umar Sadiq, que finalment s’ha quedat a Sant Sebastià després que Reial Societat i València foren incapaços d’arribar a un acord, l’entitat blanc-i-negra va activar el pla B i va tancar, en una operació llampec, la contractació del davanter argentí, procedent de la Fiorentina.
A pesar que l’objectiu principal, durant tot l’estiu, per a apuntalar la davantera era el nigerià, el València va transmetre satisfacció, a través de Ron Gourlay, després de la contractació de Beltrán. El CEO del club, a l’eixida de les oficines una vegada finalitzat el mercat, va explicar que “club, entrenador i propietari estan contents”.
Qui és Lucas Beltrán?
Lucas Beltrán és un atacant argentí de 24 anys format en el planter de River Plate, al qual va arribar amb tot just 15 anys. Després de passar per les categories inferiors, el seu primer salt al futbol professional el va fer de la mà del CA Colón, club en el qual va estar cedit una temporada.
En el curs 2021/22 va tornar a River i es va assentar en el primer equip. La seua explosió definitiva a l’Argentina va ser en la temporada 2022/23, en la qual va anotar 16 gols i va repartir quatre assistències en 35 partits entre totes les competicions. El seu rendiment no va passar desapercebut a Europa i va ser la Fiorentina qui va estar més ràpida per a fer-se amb els seus servicis. En la seua primera temporada en l’Artemio Franchi ja va ser important, amb 51 partits jugats en total en els quals va anotar 10 gols i va repartir tres assistències. El curs anterior, en quatre partits menys, va vore porteria sis vegades i va completar sis assistències de gol. Beltrán és un davanter centre, però també un mitja punta. La realitat és que es tracta d’un futbolista polivalent que, al llarg de la seua carrera, s’ha desimbolt bé en diferents demarcacions, sempre d’atac. Encara que fins ara no té cap temporada amb registres golejadors impactants, dins de l’àrea és un davanter amb bons moviments, hàbil per a generar-se les seues pròpies oportunitats i astut per a atacar l’espai quan un company l’assistix.
Malgrat fer quasi 1,80 m, la principal qualitat que li ha permés jugar també per darrere d’un 9 és el seu toc de pilota. Beltrán és un futbolista amb bon peu, que domina la cama destra, capaç de donar eixa última passada definitiva o regatejar en espais reduïts.
A més, és un perfil interessant sense pilota. L’argentí és un jugador entregat en la pressió i amb un cert olfacte per a detectar fallades en eixida de pilota. Durant la seua etapa en la Fiorentina, ha fet algun gol tallant directament una passada del porter rival.
Així, el València ha incorporat un futbolista que apunta a entendre’s bé sobre el camp amb perfils com Danjuma, Dani Raba, Javi Guerra, Hugo Duro o Diego López, entre d’altres, però el rendiment golejador del qual és una incògnita. El València espera que siga a Mestalla on destape per primera vegada des que va arribar a Europa el seu potencial de cara a porteria, encara que potser la seua major aportació esta temporada en l’equip de Carlos Corberán serà la seua capacitat associativa amb la resta d’atacants.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ens Uneix “salva” l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
- La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros
- Estatunidencs i alemanys copen el lloguer de vivendes a València
- Prop de 900 ascensors continuen fora de servici en la zona dana: falten tècnics o diners?
- Extingixen un incendi amb diversos focus en camps abandonats d’Ontinyent
- Mor un home de 82 anys després de patir un infart mentres es banyava en la platja de Port Saplatja
- Dècima manifestació contra Mazón: tot el que has de saber
- Mazón anuncia 350 milions més en ajudes “automàtiques” per a afectats per la dana